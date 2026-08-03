Κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης κατηγορείται για χρήση 260 δισ. γαλονιών ετησίως, ενώ υποσχέθηκε ότι δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό

Σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ξηρασία ένα γιγαντιαίο κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης πρόκειται να χρησιμοποιήσει 260 εκατομμυρίων γαλονιών νερού, την ώρα που είχε υποσχεθεί πως δεν θα χρησιμοποιεί καθόλου νερό για ψύξη