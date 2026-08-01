Η «φτώχεια» των δισεκατομμυριούχων: Το mega yacht που δίνει 15.000 ευρώ τον μήνα για ρεύμα και 12.000 για να μένει δεμένο
BEST OF NETWORK

Η «φτώχεια» των δισεκατομμυριούχων: Το mega yacht που δίνει 15.000 ευρώ τον μήνα για ρεύμα και 12.000 για να μένει δεμένο

Έχει beach club, δύο ταχύπλοα και τζακούζι, αλλά χρειάζεται 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο για να συνεχίσει να λειτουργεί

Η «φτώχεια» των δισεκατομμυριούχων: Το mega yacht που δίνει 15.000 ευρώ τον μήνα για ρεύμα και 12.000 για να μένει δεμένο
Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζει σχεδόν όλος ο κόσμος. Και υπάρχουν και εκείνα που εμφανίζονται μόνο όταν έχεις ένα πολυτελές megayacht 58 μέτρων αγκυροβολημένο σε μία από τις πιο ακριβές μαρίνες της Ευρώπης.

Για τον καπετάνιο Marcelo Tessey, όμως, αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος που κυβερνά το Diamond Binta γνωρίζει καλά πως η ζωή στη θάλασσα έχει κόστος — ειδικά όταν το σκάφος ανήκει σε έναν Γάλλο επενδυτή δισεκατομμυριούχο.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης