Η «φτώχεια» των δισεκατομμυριούχων: Το mega yacht που δίνει 15.000 ευρώ τον μήνα για ρεύμα και 12.000 για να μένει δεμένο
Η «φτώχεια» των δισεκατομμυριούχων: Το mega yacht που δίνει 15.000 ευρώ τον μήνα για ρεύμα και 12.000 για να μένει δεμένο
Έχει beach club, δύο ταχύπλοα και τζακούζι, αλλά χρειάζεται 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο για να συνεχίσει να λειτουργεί
Υπάρχουν προβλήματα που αντιμετωπίζει σχεδόν όλος ο κόσμος. Και υπάρχουν και εκείνα που εμφανίζονται μόνο όταν έχεις ένα πολυτελές megayacht 58 μέτρων αγκυροβολημένο σε μία από τις πιο ακριβές μαρίνες της Ευρώπης.
Για τον καπετάνιο Marcelo Tessey, όμως, αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος που κυβερνά το Diamond Binta γνωρίζει καλά πως η ζωή στη θάλασσα έχει κόστος — ειδικά όταν το σκάφος ανήκει σε έναν Γάλλο επενδυτή δισεκατομμυριούχο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Για τον καπετάνιο Marcelo Tessey, όμως, αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας. Ο άνθρωπος που κυβερνά το Diamond Binta γνωρίζει καλά πως η ζωή στη θάλασσα έχει κόστος — ειδικά όταν το σκάφος ανήκει σε έναν Γάλλο επενδυτή δισεκατομμυριούχο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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