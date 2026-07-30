Η πιο καυτή πόλη στον κόσμο: Καθημερινές θερμοκρασίες άνω των 45°C και συχνές διακοπές ρεύματος
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Η πιο καυτή πόλη στον κόσμο: Καθημερινές θερμοκρασίες άνω των 45°C και συχνές διακοπές ρεύματος

Η πόλη Μπάντα στην Ινδία αναδείχθηκε επτά φορές το θερμότερο μέρος του πλανήτη μέσα στο 2026, φτάνοντας τους 48,2 βαθμούς

Η πιο καυτή πόλη στον κόσμο: Καθημερινές θερμοκρασίες άνω των 45°C και συχνές διακοπές ρεύματος
Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν παύσει να αποτελούν μεμονωμένο γεγονός και μετατρέπονται πλέον κάθε καλοκαίρι σε καθημερινότητα για εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως.

Παρόλο που συνήθως υπάρχει κάποιο καταφύγιο δροσιάς για να ξεφύγει κανείς από την ανυπόφορη ζέστη, οι κάτοικοι μιας πόλης στην Ινδία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Ο λόγος για τη Μπάντα, μια πόλη στην πολιτεία Ούταρ Πραντές στο βόρειο τμήμα της χώρας, με πληθυσμό που αγγίζει τους 230.000 κατοίκους.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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