Φιάσκο με γέφυρα 2 εκατ. ευρώ στην Ινδία: Την έχτισαν με στροφή 90 μοιρών
BEST OF NETWORK

Φιάσκο με γέφυρα 2 εκατ. ευρώ στην Ινδία: Την έχτισαν με στροφή 90 μοιρών

Γέφυρα αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην Ινδία κρίθηκε άχρηστη, καθώς κατασκευάστηκε με απότομη στροφή 90 μοιρών

Φιάσκο με γέφυρα 2 εκατ. ευρώ στην Ινδία: Την έχτισαν με στροφή 90 μοιρών
Για περισσότερα από επτά χρόνια, οι αρχές της πολιτείας Μάντια Πραντές στην κεντρική Ινδία επέβλεπαν την κατασκευή μιας γέφυρας με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας πάνω από σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Αϊσμπάγκ.

Η επένδυση ξεπέρασε τα 200 εκατομμύρια ρουπίες (πάνω από δύο εκατομμύρια ευρώ). Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση του έργου, τα αποτελέσματα δεν ήταν και τα αναμενόμενα, καθώς η διαδρομή περιλάμβανε μια στροφή σχεδόν 90 μοιρών που καθιστούσε αδύνατη τη διέλευση των οχημάτων.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης