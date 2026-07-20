Έξι μήνες Ισπανία, έξι Γαλλία: Το νησί που αλλάζει διοίκηση κάθε μισό χρόνο
BEST OF NETWORK

Έξι μήνες Ισπανία, έξι Γαλλία: Το νησί που αλλάζει διοίκηση κάθε μισό χρόνο

Ισπανία και Γαλλία μοιράζονται την κυριαρχία του Νησιού των Φασιανών, που αλλάζει διοίκηση κάθε έξι μήνες, αποτελώντας το μικρότερο συγκυρίαρχο έδαφος στον κόσμο

Έξι μήνες Ισπανία, έξι Γαλλία: Το νησί που αλλάζει διοίκηση κάθε μισό χρόνο
Η Ισπανία και η Γαλλία μοιράζονται περισσότερα από 650 χλμ. συνόρων. Ένα μέρος αυτού του εδαφικού ορίου ορίζεται από τον ποταμό Μπιδασόα, ο οποίος χωρίζει τις πόλεις Ιρούν (Ισπανία) και Εντάι (Γαλλία).

Ακριβώς στη μέση αυτού του ποταμού που χωρίζει τις δύο χώρες βρίσκεται το Νησί των Φασιανών, ένα μικρό κομμάτι γης που έχει μια σπουδαία ιστορία να διηγηθεί.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης