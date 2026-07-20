Έξι μήνες Ισπανία, έξι Γαλλία: Το νησί που αλλάζει διοίκηση κάθε μισό χρόνο
Έξι μήνες Ισπανία, έξι Γαλλία: Το νησί που αλλάζει διοίκηση κάθε μισό χρόνο
Ισπανία και Γαλλία μοιράζονται την κυριαρχία του Νησιού των Φασιανών, που αλλάζει διοίκηση κάθε έξι μήνες, αποτελώντας το μικρότερο συγκυρίαρχο έδαφος στον κόσμο
Η Ισπανία και η Γαλλία μοιράζονται περισσότερα από 650 χλμ. συνόρων. Ένα μέρος αυτού του εδαφικού ορίου ορίζεται από τον ποταμό Μπιδασόα, ο οποίος χωρίζει τις πόλεις Ιρούν (Ισπανία) και Εντάι (Γαλλία).
Ακριβώς στη μέση αυτού του ποταμού που χωρίζει τις δύο χώρες βρίσκεται το Νησί των Φασιανών, ένα μικρό κομμάτι γης που έχει μια σπουδαία ιστορία να διηγηθεί.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακριβώς στη μέση αυτού του ποταμού που χωρίζει τις δύο χώρες βρίσκεται το Νησί των Φασιανών, ένα μικρό κομμάτι γης που έχει μια σπουδαία ιστορία να διηγηθεί.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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