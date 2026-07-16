Ντουμπάι: Έξυπνα μηχανήματα ψήνουν και μοιράζουν δωρεάν φρέσκο ψωμί όλο το 24ωρο
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Ντουμπάι: Έξυπνα μηχανήματα ψήνουν και μοιράζουν δωρεάν φρέσκο ψωμί όλο το 24ωρο

Το Ντουμπάι χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να καταπολεμήσει την πείνα με τρόπο που προστατεύει την αξιοπρέπεια των ανθρώπων

Ντουμπάι: Έξυπνα μηχανήματα ψήνουν και μοιράζουν δωρεάν φρέσκο ψωμί όλο το 24ωρο
Υπάρχουν αυτόματοι πωλητές που σου δίνουν καφέ, αναψυκτικά ή σνακ. Στο Ντουμπάι, όμως, υπάρχουν μηχανήματα που προσφέρουν κάτι πολύ πιο σημαντικό: ένα ζεστό καρβέλι ψωμί σε όποιον το έχει ανάγκη, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Σε μια πόλη που έχει ταυτιστεί με την πολυτέλεια, τους ουρανοξύστες και τα ακριβά ξενοδοχεία, η πρωτοβουλία «Bread for All» έρχεται να δείξει μια διαφορετική πλευρά. Από το 2022, ειδικά αυτόματα περίπτερα ψήνουν και διανέμουν δωρεάν φρέσκο ψωμί, αλλά και ζεστά γεύματα, σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ακόμη και τα βασικά.


Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
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