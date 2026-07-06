Η Ολλανδία φοβάται ότι οι γέφυρες της θα καταρρεύσουν λόγω της ζέστης: Βρήκε άμεσα λύση μέσω ψύξης!
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Η Ολλανδία φοβάται ότι οι γέφυρες της θα καταρρεύσουν λόγω της ζέστης: Βρήκε άμεσα λύση μέσω ψύξης!

Οι έντονοι καύσωνες στην Ολλανδία αναγκάζουν τις αρχές να ψύχουν τις κινητές γέφυρες με νερό, προκειμένου να αποφευχθεί η επικίνδυνη διαστολή των μετάλλων

Η Ολλανδία φοβάται ότι οι γέφυρες της θα καταρρεύσουν λόγω της ζέστης: Βρήκε άμεσα λύση μέσω ψύξης!
Οι έντονοι καύσωνες που πλήττουν την Ευρώπη δεν επηρεάζουν μόνο την υγεία των ανθρώπων ή το περιβάλλον, αλλά και τη λειτουργία των υποδομών.

Στις Κάτω Χώρες, οι υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν τις αρχές να ψύξουν με νερό αρκετές κινητές γέφυρες, ώστε να αποτραπεί η διαστολή των μεταλλικών τους δομών, η οποία θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία τους ή να προκαλέσει σημαντικές ζημιές.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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