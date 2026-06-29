Ο απόλυτος εφιάλτης των περιστεριών: Το αυτόνομο νεροπίστολο με AI που καθαρίζει το μπαλκόνι
Ο απόλυτος εφιάλτης των περιστεριών: Το αυτόνομο νεροπίστολο με AI που καθαρίζει το μπαλκόνι
Χρήστης του Reddit κατασκεύασε ένα αυτόνομο νεροπίστολο, το οποίο αναγνωρίζει τα περιστέρια όταν πλησιάζουν στο μπαλκόνι του και τους ρίχνει εκτοξεύσεις νερού
Είναι εντυπωσιακό τι μπορεί να κάνει η σύγχρονη τεχνολογία στα σωστά χέρια, ακόμα και όταν πρόκειται για καθημερινά προβλήματα που οι περισσότεροι από εμάς δυσκολευόμαστε να αντιμετωπίσουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ένας χρήστης του Reddit, ο οποίος δημιούργησε μια έξυπνη συσκευή για να κρατά καθαρό τον χώρο του.
Τα περιστέρια μπορεί να είναι αξιαγάπητα όταν παλεύουν για ψίχουλα ψωμιού σε πολυσύχναστες πλατείες των πόλεων, αλλά πολλοί τα θεωρούν ενοχλητικά παράσιτα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είχε εξοργιστεί με τα περιστέρια που γέμιζαν το μπαλκόνι του με ακαθαρσίες, γι' αυτό και αποφάσισε να ακολουθήσει μια τεχνολογική προσέγγιση που αποδείχθηκε απροσδόκητα αποτελεσματική.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Τα περιστέρια μπορεί να είναι αξιαγάπητα όταν παλεύουν για ψίχουλα ψωμιού σε πολυσύχναστες πλατείες των πόλεων, αλλά πολλοί τα θεωρούν ενοχλητικά παράσιτα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να απομακρυνθούν. Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας είχε εξοργιστεί με τα περιστέρια που γέμιζαν το μπαλκόνι του με ακαθαρσίες, γι' αυτό και αποφάσισε να ακολουθήσει μια τεχνολογική προσέγγιση που αποδείχθηκε απροσδόκητα αποτελεσματική.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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