Παιδί-θαύμα 4 ετών: Διαβάζει σαν μαθητής Γ' Δημοτικού, έγραψε 156/160 σε τεστ IQ και μπήκε στη Mensa

Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις του, ο 4χρονος λατρεύει το ποδόσφαιρο και τα βιβλία, με την οικογένειά του να προσπαθεί να του χαρίσει μια φυσιολογική παιδική ηλικία