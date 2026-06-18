Παιδί-θαύμα 4 ετών: Διαβάζει σαν μαθητής Γ' Δημοτικού, έγραψε 156/160 σε τεστ IQ και μπήκε στη Mensa
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Παιδί-θαύμα 4 ετών: Διαβάζει σαν μαθητής Γ' Δημοτικού, έγραψε 156/160 σε τεστ IQ και μπήκε στη Mensa

Παρά τις εξαιρετικές επιδόσεις του, ο 4χρονος λατρεύει το ποδόσφαιρο και τα βιβλία, με την οικογένειά του να προσπαθεί να του χαρίσει μια φυσιολογική παιδική ηλικία

Παιδί-θαύμα 4 ετών: Διαβάζει σαν μαθητής Γ' Δημοτικού, έγραψε 156/160 σε τεστ IQ και μπήκε στη Mensa
Στα περισσότερα σπίτια, ένα παιδί τεσσάρων ετών μαθαίνει ακόμη να γράφει το όνομά του. Ο Ζόριεν Ρόις από το Βέρνον Χιλς, ένα προάστιο του Σικάγο, βρίσκεται ήδη σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Στα μόλις 3 του χρόνια υποβλήθηκε στο Wechsler Intelligence Test for Children και πέτυχε βαθμολογία 156 στα 160, ένα αποτέλεσμα που τον κατέταξε στην κατηγορία των χαρισματικών παιδιών και τράβηξε το ενδιαφέρον ειδικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Σήμερα, στα 4 του, διαβάζει σε επίπεδο μαθητή τρίτης Δημοτικού, μπορεί να μετρήσει σε πέντε διαφορετικές γλώσσες και έχει γίνει μέλος όχι μόνο της Mensa αλλά και της Intertel, δύο οργανισμών που απευθύνονται σε άτομα με εξαιρετικά υψηλές γνωστικές επιδόσεις.

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