Αγόρασε ακίνητο αξίας 308.000 ευρώ πληρώνοντας μόνο 200.000 - Η σχεδόν άγνωστη λύση που εξηγούν οι συμβολαιογράφοι

Μια άγνωστη μέχρι σήμερα μέθοδος επιτρέπει σε αγοραστές να αποκτούν ακίνητα έως και 35% φθηνότερα μέσω ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Πώς λειτουργεί και ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Μια σχετικά άγνωστη μορφή αγοράς ακινήτου αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον όσων αναζητούν κατοικία σε ακριβές περιοχές, μειώνοντας σημαντικά το αρχικό κόστος απόκτησης. Η πρακτική βασίζεται στον διαχωρισμό της ψιλής κυριότητας από την επικαρπία, επιτρέποντας στον αγοραστή να αποκτήσει το ακίνητο σε πολύ χαμηλότερη τιμή.



Ο Frédéric Labour, συμβολαιογράφος στο Sainte-Geneviève-des-Bois της Γαλλίας, εξηγεί ότι η συγκεκριμένη λύση παραμένει περιορισμένη κυρίως επειδή δεν είναι ευρέως γνωστή. Όπως σημειώνει, πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε αγορές όπου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί.

22.05.2026, 22:20