Αστυνομικοί στη Νέα Υόρκη μεταμφιέστηκαν σε οικοδόμους και μοίρασαν κλήσεις: Άνοδος 35% μέσα σε 4 ημέρες

Σε μια πρωτότυπη και άκρως αποτελεσματική - όπως αποδείχθηκε - επιχείρηση προχώρησε η αστυνομία της Νέας Υόρκης, με τους άνδρες της να αφήνουν για λίγο τις στολές και να μεταμφιέζονται σε εργάτες οδοποιίας.Η «Επιχείρηση Προστατευτικό Κράνος», που διεξήχθη στα τέλη Απριλίου, είχε ως αποτέλεσμα τη βεβαίωση σχεδόν 1.000 κλήσεων σε ανυποψίαστους οδηγούς.