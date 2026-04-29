Το πρώτο δωμάτιο που ψάχνουν οι κλέφτες όταν μπαίνουν σε ένα σπίτι
Οι κλέφτες θέλουν να είναι αποτελεσματικοί και να μεγιστοποιούν τον χρόνο τους, επομένως η στόχευση κοινόχρηστων χώρων είναι μια πολύ αποτελεσματική στρατηγική... μόνο γι' αυτούς
Όταν ένας διαρρήκτης εισβάλλει σε ένα σπίτι, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του. Γι' αυτό δεν χάνει λεπτό και κατευθύνεται αμέσως στον στόχο του. Σύμφωνα με τον σύμβουλο ασφαλείας Cliff Lent, το πρώτο μέρος που επισκέπτονται οι κλέφτες δεν είναι ούτε το σαλόνι ούτε το γκαράζ, αλλά η κύρια κρεβατοκάμαρα.
Ο λόγος που οι εισβολείς επιλέγουν την κρεβατοκάμαρα είναι απλός, αφού εκεί περιμένουν να βρουν συγκεντρωμένα τα πιο πολύτιμα αντικείμενα. Μετρητά, κοσμήματα, ακριβά ρολόγια και σημαντικά έγγραφα βρίσκονται συνήθως όλα μαζί, σε ένα σημείο που είναι εύκολα προσβάσιμο.
