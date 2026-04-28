Οι ειδικοί συμφωνούν: Ο λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να εκτυπώνετε την απόδειξη στο ΑΤΜ

Σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές αποδείξεις αντικαθιστούν σταδιακά το χαρτί, η επιμονή στην εκτύπωση του αποδεικτικού στο ATM μπορεί να εκθέσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των λογαριασμών σας.Αν και φαίνεται σαν ένα απλό κομμάτι χαρτί, η απόδειξη που επιβεβαιώνει τη συναλλαγή σας περιέχει κρίσιμες πληροφορίες. Στοιχεία του λογαριασμού, της κάρτας, η ώρα, η ημερομηνία, καθώς και η ακριβής τοποθεσία και διεύθυνση του ATM όπου βρεθήκατε, παραμένουν τυπωμένα πάνω της.Αυτά τα δεδομένα μπορούν να γίνουν το «όπλο» στα χέρια επιτήδειων για τον σχεδιασμό στοχευμένων απατών, καθώς μπορούν να προσποιηθούν την τράπεζά σας ή μια ασφαλιστική εταιρεία διαθέτοντας πληροφορίες που σας κάνουν να τους εμπιστευτείτε.