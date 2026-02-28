Το αφεντικό της χρονιάς: Κινεζική εταιρεία μοίρασε το 70% των κερδών της στους εργαζομένους
Μια εταιρεία στην Κίνα συγκέντρωσε 22 εκατομμύρια ευρώ σε πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση και τα μοίρασε στους εργαζόμενούς της

Το αφεντικό της χρονιάς: Κινεζική εταιρεία μοίρασε το 70% των κερδών της στους εργαζομένους
Το βίντεο με την πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση μιας εταιρείας στην Κίνα έχει γίνει viral. Κι αυτό διότι, η ιδιοκτησία συγκέντρωσε το 70% των κερδών της εταιρείας, περίπου 22 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία άπλωσαν σε τραπέζια και επέτρεψαν στους εργαζόμενους να πάρουν όσα μπορούσαν. Όχι με σακούλες, αλλά μόνο με τα χέρια τους.

Η εταιρεία, Henan Kuangshan Crane Co. Ltd., διοργάνωσε το ετήσιο πάρτι της στις 13 Φεβρουαρίου και τοποθέτησε το τεράστιο ποσό μετρητών σε 800 τραπέζια δεξίωσης. Εκτιμάται ότι περίπου 7.000 άτομα βρέθηκαν στην εκδήλωση της εταιρείας.

