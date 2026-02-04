Τεχνολογική εταιρεία παρουσίασε κολάρο A.I. που υπόσχεται «συνομιλία» ανθρώπου-σκύλου σε πραγματικό χρόνο

Κλείσιμο

Η τεχνολογική εταιρεία Traini, με έδρα στην Καλιφόρνια, παρουσίασε μια πρωτοποριακή συσκευή που επιτρέπει την επικοινωνία ανθρώπου με τον σκύλο του σε πραγματικό χρόνο. Το προϊόν έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.Επρόκειτο για κολάρο που συνδέεται με εφαρμογή απ' το κινητό τηλέφωνο. Ο χρήστης μιλάει στην εφαρμογή και το σύστημα, αυτόματα, μετατρέπει τις φράσεις σε ήχους που προσομοιάζουν γαβγίσματα μέσω A.I.Ο τρόπος λειτουργίας του κολάρουΣε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας, φαίνεται ο ιδιοκτήτης να ζητάει μέσω της εφαρμογής: «Μπορείς να μου φέρεις το τηλεκοντρόλ;». Η εντολή μετατρέπεται σε... τεχνητό γαύγισμα κι ο σκύλος την εκτελεί αυτόματα. Σε άλλο βίντεο, ο ιδιοκτήτης δίνει την εντολή: «Δώσε μου ένα φιλί» και ο τετράποδος φίλος του ανταποκρίνεται γλείφοντάς τον στο πρόσωπο.Η Traini χαρακτηρίζει το σύστημα ως «AI συμπεριφοράς κατοικιδίων» που έχει σχεδιαστεί ώστε να ευθυγραμμίζει την τεχνολογία με την ευζωία των ζώων.Αντιδράσεις από τους εκπαιδευτικούς σκύλων: «Εντολές ναι, κανονική κουβέντα όχι»Παρά το εντυπωσιακό της υπόθεσης, το εγχείρημα αυτό δεν τους έπεισε όλους. Η διάσημη εκπαιδεύτρια σκύλων Sharon Bolt εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το αν μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να επιτρέψει ουσιαστική συνομιλία ανθρώπου - σκύλου.Όπως εξηγεί: «Τα γαβγίσματα έχουν διαφορετικά ηχητικά χαρακτηριστικά που συνδέονται με τα συναισθήματα. Πιο οξείς ήχοι συχνά δείχνουν άγχος ή φόβο, ενώ πιο βαθείς ήχοι μεγαλύτερη σιγουριά, κάτι που ένα σύστημα θα μπορούσε ενδεχομένως να αναγνωρίζει».Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, άλλο πράγμα η αναγνώριση συναισθηματικών μοτίβων και άλλο η πραγματική συνομιλία. Τονίζει ότι οι σκύλοι μπορούν να εκπαιδευτούν να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένες λέξεις κι εντολές, όπως «βόλτα», «φαγητό» ή να φέρνουν κάποια αντικείμενα, αλλά όχι στο να μετέχουν σε γενική συζήτηση.