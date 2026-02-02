Ο αστεροειδής που θα μπορούσε να κάνει όλους τους κατοίκους της Γης δισεκατομμυριούχους
Η θεωρητική αξία των υλικών του φτάνει σε αστρονομικά νούμερα, αλλά η πραγματική του αξία έχει επιστημονικό υπόβαθρο
Για χρόνια ακουγόταν σαν υπερβολή του ίντερνετ. Ένας αστεροειδής τόσο «πλούσιος» που, αν μπορούσε να αξιοποιηθεί, θα έκανε κάθε άνθρωπο στη Γη δισεκατομμυριούχο. Κι όμως, ο 16 Psyche δεν είναι θεωρία συνωμοσίας ούτε χρησιμοποιείται για φθηνό clickbait. Είναι ένα πραγματικό ουράνιο σώμα που εδώ και λίγο καιρό έχει μπει για τα καλά στη δημόσια ατζέντα.
Οι αριθμοί γύρω από αυτόν προκαλούν ίλιγγο. Η θεωρητική αξία των μετάλλων που εκτιμάται ότι περιέχει φτάνει τα 8 κουιντισεκατομμύρια λίρες. Ένας αριθμός με 18 μηδενικά. Αυτός ο αριθμός, δηλαδή: 8,000,000,000,000,000,000! Στα χαρτιά, αρκεί για να μοιράσει πλούτο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην πραγματικότητα όμως, η ιστορία είναι πολύ πιο σύνθετη.
