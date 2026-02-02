Γιατί ο Αρμπελόα θυμήθηκε τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» μετά τη νίκη-θρίλερ της Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης απέφυγε στο παρά πέντε μια νέα γκέλα, επικρατώντας με 2-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κιλιάν Εμπαπέ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης
Οι «μερένχες», που είχαν γνωρίσει την αποδοκιμασία από μερίδα των φιλάθλων τους, έβγαλαν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα με 4-2 από την Μπενφίκα στο Τσάμπιονς Λιγκ και επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα.
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο προπονητής της «βασίλισσας», Άλβαρο Αρμπελόα, εμφανίστηκε ανακουφισμένος, αλλά και προσγειωμένος όσον αφορά την εικόνα της ομάδας του από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία.
«Ήταν μια δύσκολη νίκη, μια πραγματική μάχη θέλησης», τόνισε ο Ισπανός τεχνικός. «Χρειαζόμασταν τον κόσμο στο πλευρό μας. Χωρίς τη στήριξή του δεν θα τα καταφέρναμε. Αξίζαμε να σκοράρουμε νωρίτερα και είμαι πολύ ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών. Δεν ήταν εύκολο, αλλά πετύχαμε τον στόχο μας».
