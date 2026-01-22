Ο… Μποράτ εμφανίστηκε σε ματς Champions League και συνελήφθη!
Στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις Βέλγοι φίλαθλοι στο Καζακστάν, έπειτα από την επιλογή τους να εμφανιστούν μεταμφιεσμένοι ως ο κινηματογραφικός χαρακτήρας Borat σε αγώνα Champions League

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στο ματς ανάμεσα στην Καϊράτ Αλμάτι και την Κλαμπ Μπριζ, με τους τρεις οπαδούς να φορούν τα χαρακτηριστικά πράσινα «mankini», που έγιναν παγκοσμίως γνωστά από την ταινία του Σάσα Μπάρον Κοέν. Βίντεο που προβλήθηκε σε καζακική τηλεόραση έδειχνε τους φιλάθλους στις εξέδρες του «Astana Arena», προκαλώντας την άμεση αντίδραση των αρχών.

Δικαστήριο της Αστάνα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε ποινή πέντε ημερών φυλάκισης στους τρεις Βέλγους υπηκόους —οι οποίοι κατονομάστηκαν μόνο με τα αρχικά τους— για παραβίαση της δημόσιας τάξης.

