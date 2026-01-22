Ο… Μποράτ εμφανίστηκε σε ματς Champions League και συνελήφθη!
Ο… Μποράτ εμφανίστηκε σε ματς Champions League και συνελήφθη!
Στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις Βέλγοι φίλαθλοι στο Καζακστάν, έπειτα από την επιλογή τους να εμφανιστούν μεταμφιεσμένοι ως ο κινηματογραφικός χαρακτήρας Borat σε αγώνα Champions League
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στο ματς ανάμεσα στην Καϊράτ Αλμάτι και την Κλαμπ Μπριζ, με τους τρεις οπαδούς να φορούν τα χαρακτηριστικά πράσινα «mankini», που έγιναν παγκοσμίως γνωστά από την ταινία του Σάσα Μπάρον Κοέν. Βίντεο που προβλήθηκε σε καζακική τηλεόραση έδειχνε τους φιλάθλους στις εξέδρες του «Astana Arena», προκαλώντας την άμεση αντίδραση των αρχών.
Δικαστήριο της Αστάνα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε ποινή πέντε ημερών φυλάκισης στους τρεις Βέλγους υπηκόους —οι οποίοι κατονομάστηκαν μόνο με τα αρχικά τους— για παραβίαση της δημόσιας τάξης.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
Δικαστήριο της Αστάνα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε ποινή πέντε ημερών φυλάκισης στους τρεις Βέλγους υπηκόους —οι οποίοι κατονομάστηκαν μόνο με τα αρχικά τους— για παραβίαση της δημόσιας τάξης.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα