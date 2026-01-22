Ο… Μποράτ εμφανίστηκε σε ματς Champions League και συνελήφθη!

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις Βέλγοι φίλαθλοι στο Καζακστάν, έπειτα από την επιλογή τους να εμφανιστούν μεταμφιεσμένοι ως ο κινηματογραφικός χαρακτήρας Borat σε αγώνα Champions League