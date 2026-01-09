Η «DeathList» του 2026: Οι 50 διάσημοι που ενδέχεται να πεθάνουν

Κλείσιμο

Η «DeathList» δημοσιοποιείται κάθε χρόνο από μία ειδική επιτροπή και περιλαμβάνει 50 διάσημα πρόσωπα, τα οποία, σύμφωνα με την εκτίμησή της, βρίσκονται πιο κοντά στο τέλος της ζωής τους μέσα στον επόμενο χρόνο.Στη φετινή λίστα περιλαμβάνονται πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτήν εδώ και πολλά χρόνια. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ, ο οποίος έχει φτάσει τα 101 έτη, ο σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς στα 100 του χρόνια και ο ιδιαίτερα αγαπητός παρουσιαστής και φυσιοδίφης Ντέιβιντ Ατένμπορο, επίσης 100 ετών.Οι νέες προσθήκες για το 2026Το 2026 σηματοδοτεί και την πρώτη εμφάνιση αρκετών νέων ονομάτων στη λίστα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ο θρύλος του Star Trek Γουίλιαμ Σάτνερ, η ηθοποιός Ντέιμ Τζούντι Ντεντς, ο Τζέιμς Μποντ Τζορτζ Λέιζενμπι και ο εμβληματικός κωμικός Μπίλι Κόνολι.Ποια ονόματα βρίσκονται στην κορυφή και η προσθήκη του Τζο ΜπάιντενΗ «DeathList» δεν καταγράφει απλώς 50 ονόματα, αλλά τα κατατάσσει με βάση το πόσο «κοντά» θεωρείται ότι βρίσκονται στο τέλος. Στην πρώτη θέση βρίσκεται πλέον η τηλεπαρουσιάστρια Έστερ Ράντσεν, η οποία ξεπέρασε τον Ντικ Βαν Ντάικ. Στην τελευταία θέση, στο νούμερο 50, παραμένει ο πρώην τηλεπαρουσιαστής και καταδικασμένος σεξουαλικός παραβάτης Στιούαρτ Χολ.Η πρώτη εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν στη λίστα συνδέεται, σύμφωνα με τους συντάκτες της, με ανακοίνωση του Οκτωβρίου, σύμφωνα με την οποία υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο θεραπείας για καρκίνο του προστάτη.Σε επίσημη δήλωση, το γραφείο του πρώην προέδρου ανέφερε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη με δείκτη Gleason 9 (Ομάδα Βαθμού 5) και μεταστάσεις στα οστά. Όπως διευκρινιζόταν, πρόκειται για επιθετική μορφή της νόσου, ωστόσο ο καρκίνος είναι ορμονοευαίσθητος, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείρισή του.Ολόκληρη η λίστα με τα 50 ονόματα διάσημων για το 2026Έστερ Ράντσεν – 86 ετών, παρουσιάστρια τηλεόρασηςΝτικ βαν Ντάικ – 101 ετών, ηθοποιόςΕύα Μαρί Σεν – 102 ετών, ηθοποιός