Η Βενεζουέλα έχει περισσότερο πετρέλαιο από κάθε άλλη χώρα – Πώς η φύση την έκανε υπερδύναμη
Η Βενεζουέλα διαθέτει 300 δισ. βαρέλια πετρελαίου χάρη στη μοναδική γεωλογία της. Δείτε γιατί έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως
Οι πετρελαϊκοί πόροι της Βενεζουέλας επανήλθαν στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, μετά τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ ότι τα τεράστια ενεργειακά αποθέματα της χώρας αποτέλεσαν βασικό κίνητρο για την επιχείρηση σύλληψης του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο. Η υπόθεση έχει αναζωπυρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον γύρω από το ερώτημα: πόσο πετρέλαιο έχει πραγματικά η Βενεζουέλα και πώς εξηγείται αυτός ο γεωλογικός πλούτος;
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία για το 2024, η Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαθέτει περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια βαρέλια αποδεδειγμένων αποθεμάτων αργού πετρελαίου, αριθμός που την κατατάσσει στην πρώτη θέση παγκοσμίως. Ακολουθούν η Σαουδική Αραβία με πάνω από 260 δισ. βαρέλια και το Ιράν με περισσότερα από 200 δισ., ενώ τα συνολικά παγκόσμια αποθέματα εκτιμώνται σε περίπου 1,56 τρισεκατομμύρια βαρέλια.
