Ο παγκόσμιος χάρτης του αλκοόλ: Πόσο τα «τσούζουν» οι Έλληνες

Κλείσιμο

Ο παγκόσμιος χάρτης κατανάλωσης αλκοόλ δεν αναφέρεται απλώς στο ποιος πίνει πολύ και ποιος λίγο. Ουσιαστικά, καταγράφει -με έμμεσο τρόπο- ιστορίες για κοινωνίες, παραδόσεις, θρησκείες και τις καθημερινές τους συνήθειες. Τα πιο πρόσφατα συγκεντρωτικά στοιχεία δείχνουν τεράστιες διαφορές από χώρα σε χώρα, με την Ευρώπη να κρατά σταθερά τα πρωτεία και μεγάλες περιοχές της Ασίας και της Μέσης Ανατολής να κινούνται στα άκρα του πίνακα και της... αποχής.Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η Ρουμανία, η Γεωργία, η Λετονία και η Μολδαβία καταγράφουν τις υψηλότερες καταναλώσεις αλκοόλ ανά κάτοικο, με νούμερα που ξεπερνούν τα 14 ή ακόμη και τα 17 λίτρα ετησίως. Δεν πρόκειται για μεμονωμένη εξαίρεση, αλλά για ένα γεωγραφικό μοτίβο που επαναλαμβάνεται.Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη κυριαρχεί σταθερά στις πρώτες θέσεις. Χώρες όπως η Τσεχία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία εμφανίζονται διαχρονικά ψηλά, ενώ και παραδοσιακές οινοπαραγωγές δυνάμεις όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία και η Πορτογαλία παραμένουν κοντά ή πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Η κατανάλωση εδώ συνδέεται με κοινωνικές συνήθειες, καθημερινές εξόδους, γιορτές και την ενσωμάτωση του αλκοόλ στο φαγητό και στη διασκέδαση. Σε πολλές από αυτές τις χώρες αυτές, το ποτό δεν αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση, αλλά ως κομμάτι της κανονικότητας.Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς βρίσκονται χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές κορυφές, με κατανάλωση γύρω στα 10 λίτρα ανά άτομο. Πρόκειται για επίπεδα σημαντικά, αλλά όχι ακραία σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.Η εικόνα αλλάζει δραστικά όταν κοιτάξει κανείς την Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Εκεί, χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν, η Συρία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος εμφανίζουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση. Οι λόγοι είναι κυρίως θρησκευτικοί και νομικοί, με το αλκοόλ να απαγορεύεται ή να αποθαρρύνεται αυστηρά.Ενδιάμεσες περιπτώσεις, βεβαίως και υπάρχουν. Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και η Κίνα καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα από τη Δύση, αλλά με έντονη κοινωνική παρουσία του αλκοόλ σε συγκεκριμένα πλαίσια. Η Ελλάδα κινείται περίπου στον παγκόσμιο μέσο όρο, μακριά από τις υπερβολές της Ανατολικής Ευρώπης και πολύ πάνω από τις χώρες με πλήρη αποχή.Τελικά, ο χάρτης του αλκοόλ δεν δείχνει απλώς τι υπάρχει στο ποτήρι. Δείχνει πώς κάθε κοινωνία ορίζει τα όριά της, τις συνήθειές της και τη σχέση της με την απόλαυση, τον έλεγχο και την παράδοση.Χώρες με τη μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ ανά κάτοικο:Λετονία – 13,19 λίτραΜολδαβία – 12,85 λίτραΓερμανία – 12,79 λίτρα