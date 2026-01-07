Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο
BEST OF NETWORK

Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο

Οι αεροσυνοδοί αποκαλύπτουν το αηδιαστικό σημείο όπου δεν πρέπει ποτέ να βάζετε το μπουφάν σας στο αεροπλάνο

Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο
Όταν κάποιος επιβιβάζεται σε ένα αεροπλάνο, το πρώτο πράγμα που επιθυμεί να κάνει είναι να βολευτεί. Συνήθως τα τρία πρώτα πράγματα που κάνει είναι να βγάλει το μπουφάν του, να τακτοποιήσει την τσάντα του και να φορέσει τα ακουστικά του.

Ίσως να νομίζετε ότι είναι καλή ιδέα να στριμώξετε το μπουφάν σας, μαζί με την τσάντα σας, στο ντουλάπι πάνω από το κάθισμα, ώστε να μη σας ενοχλεί και να μη πιάνει χώρο από τον χώρο του καθίσματός σας. Όμως αυτό θα ήταν λάθος, όπως αποκάλυψε η Loretta Hill, αεροσυνοδός της JetBlue Airways με δεκαετή εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης