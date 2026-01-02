Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Θερμικές δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν την τεράστια κατανάλωση ρεύματος!
Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Θερμικές δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν την τεράστια κατανάλωση ρεύματος!

Βίντεο που αποκαλύπτει το μέγεθος ενός από τα μεγαλύτερα ορυχεία Bitcoin παγκοσμίως έχει προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο για την τεράστια ενεργειακή σπατάλη

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Θερμικές δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν την τεράστια κατανάλωση ρεύματος!
Το viral κλιπ δείχνει το εσωτερικό ενός γιγαντιαίου data center εξόρυξης Bitcoin, γεμάτου από σειρές διακομιστών που εκτείνονται όσο φτάνει το μάτι.

Αν και ορισμένοι εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος της εγκατάστασης, οι περισσότεροι αντέδρασαν με θυμό για την τεράστια κατανάλωση ρεύματος που απαιτείται για να λειτουργεί.

