Ο «χασάπης» πίσω από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα στην ιστορία: Πώς ο Τσαρλς Τέιλορ βύθισε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε στη φρίκη (vid)
Ο Τσαρλς Τέιλορ εμφανιζόταν ως ηγέτης που υποσχόταν ειρήνη και ανοικοδόμηση. Στην πραγματικότητα όμως βρέθηκε πίσω από μερικά από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα της σύγχρονης αφρικανικής ιστορίας
Ο Τσαρλς Τέιλορ δημόσια παρουσιαζόταν ψύχραιμος, κομψά ντυμένος, μιλώντας για ειρήνη και ανασυγκρότηση της Λιβερίας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρυβόταν ένας άνθρωπος συνδεδεμένος με ακραία βία, σφαγές, ακρωτηριασμούς, στρατολόγηση παιδιών και μαζικούς βιασμούς σε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.
Ο υπό την επιρροή του στρατός και οι ένοπλες ομάδες του ευθύνονται, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για περίπου 250.000 νεκρούς, καθώς και για εκατοντάδες χιλιάδες βιασμούς, βασανισμούς και ακρωτηριασμούς στις δύο εμφύλιες συγκρούσεις.
