Ο «χασάπης» πίσω από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα στην ιστορία: Πώς ο Τσαρλς Τέιλορ βύθισε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε στη φρίκη (vid)
BEST OF NETWORK

Ο «χασάπης» πίσω από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα στην ιστορία: Πώς ο Τσαρλς Τέιλορ βύθισε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε στη φρίκη (vid)

Ο Τσαρλς Τέιλορ εμφανιζόταν ως ηγέτης που υποσχόταν ειρήνη και ανοικοδόμηση. Στην πραγματικότητα όμως βρέθηκε πίσω από μερικά από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα της σύγχρονης αφρικανικής ιστορίας

Ο «χασάπης» πίσω από τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα στην ιστορία: Πώς ο Τσαρλς Τέιλορ βύθισε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε στη φρίκη (vid)
Ο Τσαρλς Τέιλορ δημόσια παρουσιαζόταν ψύχραιμος, κομψά ντυμένος, μιλώντας για ειρήνη και ανασυγκρότηση της Λιβερίας. Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρυβόταν ένας άνθρωπος συνδεδεμένος με ακραία βία, σφαγές, ακρωτηριασμούς, στρατολόγηση παιδιών και μαζικούς βιασμούς σε Λιβερία και Σιέρα Λεόνε.

Ο υπό την επιρροή του στρατός και οι ένοπλες ομάδες του ευθύνονται, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για περίπου 250.000 νεκρούς, καθώς και για εκατοντάδες χιλιάδες βιασμούς, βασανισμούς και ακρωτηριασμούς στις δύο εμφύλιες συγκρούσεις.


Διαβάστε περισσότερα στο  www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης