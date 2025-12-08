Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη
Ουρανοξύστης 260 μ. στις Ελβετικές Άλπεις: Το τολμηρό σχέδιο για φθηνή στέγη
Έλβετός ξενοδόχος προτείνει έναν ουρανοξύστη 65 ορόφων στις Ελβετικής Άλπεις, ως απάντηση στη σοβαρή στεγαστική κρίση που πλήττει το Ζερμάτ
Η τουριστική έκρηξη στο Ζερμάτ της Ελβετίας έχει εκτοξεύσει τη ζήτηση για στέγη, σπρώχνοντας τις τιμές σε εξωφρενικά ύψη. Σε μια κοινότητα 6.000 μόνιμων κατοίκων που τον χειμώνα φτάνει μέχρι και τους 40.000 επισκέπτες, η εύρεση προσιτής κατοικίας έχει γίνει σχεδόν αδύνατη, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τις επιχειρήσεις που πασχίζουν να στεγάσουν το προσωπικό τους.
Σε αυτό το περιβάλλον, ο 61χρονος ξενοδόχος και αρχιτέκτονας Χάιντς Γιούλεν παρουσιάζει μια ιδέα που έχει διχάσει τη μικρή κοινότητα, την κατασκευή ενός ουρανοξύστη 260 μέτρων, με θέα το εμβληματικό Μάτερχορν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Σε αυτό το περιβάλλον, ο 61χρονος ξενοδόχος και αρχιτέκτονας Χάιντς Γιούλεν παρουσιάζει μια ιδέα που έχει διχάσει τη μικρή κοινότητα, την κατασκευή ενός ουρανοξύστη 260 μέτρων, με θέα το εμβληματικό Μάτερχορν.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα