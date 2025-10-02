ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Γυμναστής ήπιε ξανά μετά από 322 ημέρες νηφαλιότητας: Τι του συνέβη;
Γυμναστής ήπιε ξανά μετά από 322 ημέρες νηφαλιότητας: Τι του συνέβη;

Ο Dan Hancock έσπασε τη νηφαλιότητά του μετά από 322 ημέρες και μοιράζεται πώς ένα ποτό τον γύρισε χρόνια πίσω. Δες τι του συνέβη και τι έμαθε από αυτό

Γυμναστής ήπιε ξανά μετά από 322 ημέρες νηφαλιότητας: Τι του συνέβη;
Ο Dan Hancock μιλά ανοιχτά για την εμπειρία του με το αλκοόλ και το «πισωγύρισμα» μετά από σχεδόν έναν χρόνο νηφαλιότητας.

Ο Dan Hancock, γνωστός ως The Mental Health PT, είναι ένας Σκωτσέζος personal trainer που έγινε γνωστός μέσα από τα social media για την ανοιχτή στάση του απέναντι στην ψυχική υγεία και τη νηφαλιότητα. Το 2023, πήρε τη γενναία απόφαση να σταματήσει εντελώς το αλκοόλ και κατάφερε να παραμείνει νηφάλιος για 322 ημέρες.

