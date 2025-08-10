«Δράκος της Βουλιαγμένης»: Η αστυνομία τον έπιασε με τη βοήθεια ενός μέντιουμ
«Δράκος της Βουλιαγμένης»: Η αστυνομία τον έπιασε με τη βοήθεια ενός μέντιουμ
Σαν σήμερα το 1954 εκτελέστηκε ο «Δράκος της Βουλιαγμένης», Μιχάλης Στεφανόπουλος, ο οποίος συνελήφθη με τη συμβολή ενός μέντιουμ
Τον Αύγουστο του 1953, ο δημόσιος υπάλληλος Θεόδωρος Δέγλερης, βρισκόταν σε ερωτική περίπτυξη με την κοπέλα του Σοφία Μαναβάκη στο Μικρό Καβούρι. Ένας «ματάκιας» που τους παρακολουθούσε τους επιτέθηκε. Ήταν μέσα στο σκοτάδι. Σκότωσε εν ψυχρώ τον άνδρα και έκλεψε τα χρήματα από τη γυναίκα.
Ο Τύπος της εποχής τον αποκάλεσε ο «Δράκος της Βουλιαγμένης» και η αστυνομία προσπαθούσε να φτάσει στα ίχνη του, αλλά μάταια...
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ο Τύπος της εποχής τον αποκάλεσε ο «Δράκος της Βουλιαγμένης» και η αστυνομία προσπαθούσε να φτάσει στα ίχνη του, αλλά μάταια...
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα