«Δράκος της Βουλιαγμένης»: Η αστυνομία τον έπιασε με τη βοήθεια ενός μέντιουμ
BEST OF NETWORK

«Δράκος της Βουλιαγμένης»: Η αστυνομία τον έπιασε με τη βοήθεια ενός μέντιουμ

Σαν σήμερα το 1954 εκτελέστηκε ο «Δράκος της Βουλιαγμένης», Μιχάλης Στεφανόπουλος, ο οποίος συνελήφθη με τη συμβολή ενός μέντιουμ

«Δράκος της Βουλιαγμένης»: Η αστυνομία τον έπιασε με τη βοήθεια ενός μέντιουμ
Τον Αύγουστο του 1953, ο δημόσιος υπάλληλος Θεόδωρος Δέγλερης, βρισκόταν σε ερωτική περίπτυξη με την κοπέλα του Σοφία Μαναβάκη στο Μικρό Καβούρι. Ένας «ματάκιας» που τους παρακολουθούσε τους επιτέθηκε. Ήταν μέσα στο σκοτάδι. Σκότωσε εν ψυχρώ τον άνδρα και έκλεψε τα χρήματα από τη γυναίκα.

Ο Τύπος της εποχής τον αποκάλεσε ο «Δράκος της Βουλιαγμένης» και η αστυνομία προσπαθούσε να φτάσει στα ίχνη του, αλλά μάταια...

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης