Επίθεση Μπάιντεν σε Τραμπ: «Αρνείται να σεβαστεί τη βούληση του λαού» είπε μετά την επικύρωση της εκλογική του νίκης

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδροςστηλίτευσε χθες με σφοδρότητα την άρνηση του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου ενοίκου τουνα αναγνωρίσει το αποτέλεσμα τωντης 3ης Νοεμβρίου και την υποβολή δεκάδων προσφυγών από μέρους των δικηγόρων του στη δικαιοσύνη, προκειμένου να ανατραπεί.«Αυτή είναι ακραία θέση, που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ μέχρι τώρα», τόνισε ο πρώην αντιπρόεδρος κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Ουίλμινγκτον (Ντέλαγουερ), πολιτικό προπύργιό του,Ο απερχόμενος πρόεδρος «αρνείται να σεβαστεί τη βούληση του λαού, να σεβαστεί το κράτος του δικαίου, να τηρήσει το Σύνταγμά μας», πρόσθεσε ο Μπάιντεν.Ως τώρα, ο Δημοκρατικός είχε αποφύγει να επιτεθεί τόσο μετωπικά στον Τραμπ στο ζήτημα αυτό. Όμως χθες προέτρεψε τους Αμερικανούς να «γυρίσουν τη σελίδα» της εποχής του Τραμπ.Ορισμένοι οπαδοί του Ρεπουμπλικάνου συνεχίζουν καλούν σε διαδηλώσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αξιωματούχοι εκλογικών επιτροπών, ακόμα και Ρεπουμπλικάνοι, προειδοποιούν σε ολοένα υψηλότερους τόνους ότι υπάρχει κίνδυνος να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια εξαιτίας της ρητορικής του μεγιστάνα των ακινήτων.Πάντως η ψηφοφορία του σώματος των εκλεκτόρων χθες έγινε ομαλά.«Η φλόγα της δημοκρατίας άναψε σε αυτή τη χώρα πολύ καιρό πριν. Και ξέρουμε ότι τίποτα, ούτε μια πανδημία, ούτε η κατάχρηση εξουσίας, μπορεί να σβήσει αυτή τη φλόγα. Στη μάχη για την ψυχή της Αμερικής, η δημοκρατία υπερίσχυσε», διαβεβαίωσε ο Μπάιντεν.Το 2016, ο Τραμπ κέρδισε τη Δημοκρατική υποψήφια Χίλαρι Κλίντον παρότι έλαβε 3 εκατομμύρια λιγότερες ψήφους. Ο Μπάιντεν κέρδισε τον περασμένο μήνα με διαφορά επτά εκατομμυρίων ψήφων.