Κορυφαία ενέργεια για το σπίτι, που σου δίνει περισσότερα!

Η ενέργεια είναι βασική ανάγκη, αλλά και παράγοντας ευεξίας μέσα στο σπίτι. Είναι άνεση και χαλάρωση, αλλά και ένα θέμα που μας απασχολεί όλους. Ένας τομέας όπου όλοι αναζητούν το κάτι παραπάνω, ανταγωνιστικά προϊόντα, πρωτοποριακές υπηρεσίες, πιο συμφέρουσες προσφορές.

Η νέα digital πλατφόρμα ZeniΘ Power Up είναι πραγματικά πρωτοποριακή και έρχεται να αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμασταν για την ενέργεια του σπιτιού μας μέχρι σήμερα, καθώς προσφέρει μια σειρά προνομίων που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Μέσω αυτής, ο καταναλωτής μπορεί να επωφεληθεί σημαντικών προσφορών που έχουν θετικό αντίκτυπο στην τσέπη του αλλά και στον τρόπο που βιώνει την καθημερινότητα του.

Πιο αναλυτικά, στο Power Up μπορεί κανείς να βρει προς το παρόν τα εξής:

My Pet My Home

Πρόκειται για ένα πραγματικά προνομιακό προϊόν ρεύματος που σκέφτεται και τα κατοικίδια, που αποτελούν από τα πιο πιστά μέλη του νοικοκυριού μας. Κάθε νέος πελάτης, επιλέγοντας το προϊόν ρεύματος της ΖeniΘ «My Pet My Home» αποκτά την κάρτα Εy Pet και απολαμβάνει δωρεάν ή σε προνομιακές τιμές, υπηρεσίες για τη φροντίδα του κατοικίδιου του, που περιλαμβάνουν υπηρεσίες υγείας, καλλωπισμού, εκπαίδευσης, ειδικές τιμές σε pet shop, κέντρα φύλαξης ζώων και πολλές άλλες ευκολίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ενδεικτικά προνόμια είναι ο δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος για το κατοικίδιο, μία ψηφιακή ταυτότητα (NFC), καθώς και εκπτωτικά κουπόνια συνολικής αξίας 20€ κάθε μήνα για αγορές σε συγκεκριμένα pet shops!



Digital προσφορές

Το Power Up περιλαμβάνει αποκλειστικές online προσφορές σε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου για νέες online αιτήσεις ή νέα συμβόλαια μέσω e-contract.

Ρεύμα με Power Home Now: Η χαμηλότερη τιμή στην αγορά χωρίς προϋποθέσεις και ΔΩΡΟ το πρώτο πάγιο για τον Μάιο.

Φυσικό Αέριο με Gas Home Now: Με δώρο τα 5 πρώτα πάγια κάθε χρόνο.

Προσκλήσεις σε μεγάλα μουσικά Festival και αγώνες μπάσκετ

Στην πλατφόρμα ΖeniΘ Power Up, εκτός από προνομιακές υπηρεσίες, όλοι (πελάτες ή μη της ΖeniΘ) έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πλούσιους διαγωνισμούς για τις πιο πολυαναμενόμενες μουσικές συναυλίες του καλοκαιριού και συναρπαστικούς αγώνες μπάσκετ! Και πραγματικά, το συναίσθημα να κερδίζεις δωρεάν προσκλήσεις για κορυφαία συναυλιακά γεγονότα και παιχνίδια είναι μοναδικό.



Κάρτα Υγείας ΕΥ ΖΗΝ

Η ZeniΘ στέκεται δίπλα σε όλους και ανταμείβει την εμπιστοσύνη των πελατών της προσφέροντας την οικογενειακή κάρτα υγείας ΕΥ ΖΗΝ, εντελώς δωρεάν. Η κάρτα υγείας ΕΥ ΖΗΝ παρέχει δωρεάν check up, διαγνωστικές εξετάσεις και άλλα ιατρικά προνόμια σε όλα τα μέλη της οικογένειας, ώστε να αισθάνονται ασφαλή. Με τη δωρεάν κάρτα υγείας ΕΥ ΖΗΝ όλοι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες ιατρικές υπηρεσίες σε ευνοϊκές τιμές (ή και χωρίς καθόλου κόστος).

Home Sweet Home

Η πλατφόρμα θα εμπλουτίζεται διαρκώς με ακόμη περισσότερες εκπλήξεις και μοναδικά προνόμια για όλους. Μεταξύ άλλων, πλέον ενσωματώνει και το Home Sweet Home, τον μεγαλύτερο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε ποτέ στον ελληνικό ενεργειακό κλάδο, χαρίζοντας ένα ακόμη ενεργειακό σπίτι και πολλά πλούσια δώρα. Πάρτε μέρος εδώ!

Η καινοτόμος πλατφόρμα ΖeniΘ Power Up της ZeniΘ, αναβαθμίζει ουσιαστικά την ζωή μας επεκτείνοντας τόσο το νόημα της ενέργειας όσο και της φροντίδας για τους πελάτες, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είναι ο πάροχος ενέργειας που σου προσφέρει περισσότερα για να ζεις ομορφότερα.