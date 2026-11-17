Sponsored Content

Πόσα αυτοκίνητα ξέρεις να κυκλοφορούν σήμερα που να είναι τόσο ξεχωριστά, τόσο διαφορετικά και ταυτόχρονα τόσο σύγχρονα όσο το νέο Peugeot 408; Για όσους έχουν βαρεθεί την ομογενοποίηση των SUV αλλά όχο και την ευρυχωρία και τη χρηστικότητα, το 408, με αμάξωμα που συνδυάζει στοιχεία crossover και fastback, επιχειρεί να γεφυρώσει δύο διαφορετικούς κόσμους: την πρακτικότητα και την υπερυψωμένη θέση οδήγησης ενός SUV με τη δυναμική σιλουέτα ενός κομψού, επιμηκυμένου μοντέλου.Το ανανεωμένο μοντέλο ενισχύει ακόμη περισσότερο αυτή την ταυτότητα. Το εμπρός μέρος αποκτά νέα μάσκα και ανασχεδιασμένο προφυλακτήρα, ενώ η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή με τις τρεις λοξές LED «νυχιές» συνδέεται με τη νέα φωτιζόμενη επιγραφή PEUGEOT στο πίσω μέρος. Είναι, μάλιστα, το πρώτο μοντέλο της μάρκας που υιοθετεί αυτό το στοιχείο, ενώ η νέα απόχρωση Flare Green αναδεικνύει τις γλυπτές επιφάνειες του αμαξώματος.Η σχεδιαστική προσέγγιση συνεχίζεται στην καμπίνα, όπου το γνώριμο Peugeot i-Cockpit δημιουργεί ένα περιβάλλον με σαφή προσανατολισμό στον οδηγό. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής με ίδια διαγώνιο συγκεντρώνουν τις βασικές πληροφορίες και λειτουργίες, ενώ τα ψηφιακά i-Toggles επιτρέπουν την εξατομίκευση συντομεύσεων για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνότερα.Η αναβάθμιση των υλικών και των επενδύσεων συνοδεύεται από έμφαση στην πρακτικότητα. Το μεταξόνιο των 2,79 m δημιουργεί γενναιόδωρους χώρους για τους πίσω επιβάτες, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει την κορυφαία τιμή των 536 lt και μπορεί να αυξηθεί έως τα 1.611 lt με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Ετσι το 408 διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του χωρίς να θυσιάζει ούτε εκατοστό από τις απαιτήσεις μιας οικογενειακής καθημερινότητας.Το νέο 408 διαθέτει μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων. Στη βάση της βρίσκεται το 408 Hybrid 145 e-DCS6, το οποίο συνδυάζει Turbo βενζινοκινητήρα 1,2 lt με ηλεκτρική υποβοήθηση και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Η μπαταρία φορτίζεται κατά την κίνηση και την επιβράδυνση χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε εξωτερική πηγή ενέργειας. Σε αστικές συνθήκες, το σύστημα μπορεί να επιτρέψει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για σημαντικό μέρος της διαδρομής, έως και το 50% του χρόνου οδήγησης υπό κατάλληλες συνθήκες.Αποτελεί την επιλογή για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν τα οφέλη του εξηλεκτρισμού χωρίς να αλλάξουν τις συνήθειες ανεφοδιασμού τους.Eνα βήμα πιο κοντά στην ηλεκτρική καθημερινότητα βρίσκεται το 408 Plug-in Hybrid 240 e-DCS7. Εδώ, ο βενζινοκινητήρας των 1,6 lt συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνδυαστικά 240 PS. Η μπαταρία των 14,6 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 km σε αστικό κύκλο WLTP, δίνοντας τη δυνατότητα για καθημερινές μετακινήσεις χωρίς ενεργοποίηση του θερμικού κινητήρα, εφόσον υπάρχει τακτική φόρτιση. Για μεγαλύτερες αποστάσεις, το υβριδικό σύστημα συνδυάζει τις δύο πηγές ισχύος, διατηρώντας την ευελιξία ενός αυτοκινήτου που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την υποδομή φόρτισης.Στην πλήρως ηλεκτρική πλευρά της γκάμας βρίσκεται το E-408, με ηλεκτροκινητήρα 213 PS και μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 58,2 kWh. Η αυτονομία φτάνει έως τα 456 km κατά WLTP, ενώ η δυνατότητα ταχυφόρτισης DC έως 120 kW επιτρέπει την αναπλήρωση της ενέργειας από το 20% στο 80% σε περίπου 30 λεπτά. Επιπλέον, λειτουργίες όπως η προετοιμασία της μπαταρίας πριν από τη φόρτιση και λειτουργία Vehicle-to-Load διευρύνουν τις δυνατότητες χρήσης του ηλεκτρικού μοντέλου.Εξίσου σημαντική με την τεχνολογική πληρότητα είναι και η τιμολογιακή τοποθέτηση του νέου 408. Η υβριδική εκδοχή του ξεκινά από 27.300 ευρώ στην έκδοση Style, με την Allure να κοστίζει 29.700 ευρώ και την GT 33.400 ευρώ. Το Plug-in Hybrid μοντέλο διατίθεται από 43.700 ευρώ στην έκδοση Allure και 46.800 ευρώ στην GT. Αντίστοιχα, το αμιγώς ηλεκτρικό E-408 ξεκινά από 43.700 ευρώ στη Style, ενώ η Allure κοστίζει 44.700 ευρώ και η GT 47.700 ευρώ. Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν προωθητική ενέργεια ή επιδότηση Κινούμαι Ηλεκτρικά 3.Η αφετηρία των 26.900 ευρώ (με προωθητική ενέργεια) για ένα μοντέλο με τις διαστάσεις, τον πληρέστατο εξοπλισμό ασφάλειας και άνεσης και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του 408, αλλά και η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, διαμορφώνουν μια ολοκληρωμένη εμπορική πρόταση. Με όλα αυτά τα «όπλα» στη φαρέτρα του το Peugeot 408 δεν περιορίζεται σε μια μονοδιάστατη απάντηση στις νέες συνθήκες της αυτοκίνησης. Προσφέρει τρεις διαφορετικές διαδρομές προς την εξηλεκτρισμένη μετακίνηση, διατηρώντας κοινό σημείο αναφοράς την ξεχωριστή σχεδίαση, τους μεγάλους χώρους και την καθημερινή χρηστικότητα.Επωφεληθείτε και για το Peugeot 408 από το Πρόγραμμα Free Miles και κερδίστε δωρεάν καύσιμα SHELL έως 1 χρόνο και επιπλέον προνόμια.