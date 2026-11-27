Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει στους ανθρώπους της και αποσπά 5 διακρίσεις στα HR Awards 2026
Η ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύει στους ανθρώπους της και αποσπά 5 διακρίσεις στα HR Awards 2026
Με δράσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία, καλλιεργούν νέες δεξιότητες και προάγουν την ευεξία, η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα το ανθρώπινο δυναμικό της
Η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη και την υποστήριξη των ανθρώπων της, υλοποιώντας πρωτοβουλίες που δημιουργούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος με ίσες ευκαιρίες, ασφάλεια και ουσιαστική συνεργασία. Η προσέγγιση αυτή αναγνωρίστηκε στα HR Awards 2026, όπου η εταιρεία απέσπασε πέντε διακρίσεις, δύο Gold και τρία Bronze βραβεία, για πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εργαζομένων της και αναβαθμίζουν την καθημερινή εργασιακή τους εμπειρία.
Με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΑΒ δημιούργησε το «AB HR.OS: The Futur-IC HR Operating System», ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του HR που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και αυτοματοποιήσεις. Μέσα από την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων, οι εργαζόμενοι και οι People Managers αποκτούν πιο άμεση και εξατομικευμένη υποστήριξη, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Η πρωτοβουλία απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία Best Digital Transformation Programs.
Επενδύοντας στην καλλιέργεια ηγετικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα «Growing Together: Χτίζοντας μια Κοινή Κουλτούρα Feedback», μέσα από τη Feedback Academy. Με βιωματικά εργαστήρια και κοινή μεθοδολογία ανατροφοδότησης, οι People Managers ενισχύουν τις δεξιότητες καθοδήγησης και επικοινωνίας, ώστε το feedback να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της καθημερινής συνεργασίας και εργαλείο εξέλιξης για τις ομάδες τους. Η δράση διακρίθηκε με Gold βραβείο στην κατηγορία Best Use of Soft Skills in Learning & Development.
Η ενίσχυση μιας κουλτούρας αποδοχής και σεβασμού αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος. Με το πρόγραμμα «Βλέπουμε Αλλιώς», η εταιρεία προωθεί τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη σε κάθε πτυχή της εργασιακής εμπειρίας, μέσα από στοχευμένες πολιτικές, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης. Στόχος είναι κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ότι ανήκει σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να εκφράζεται αυθεντικά, να συμμετέχει ενεργά και να έχει ίσες δυνατότητες ανάπτυξης. Για τη συγκεκριμένη δράση, η ΑΒ απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία Diversity, Equity, Inclusion & Belonging Initiatives / Strategy.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΑΒ και στην ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων στα Κέντρα Διανομής. Με το «The Coach: Transforming the Workplace Experience of Distribution Center Pickers», η ΑΒ αναβαθμίζει την καθημερινότητα των εργαζομένων συλλογής παραγγελιών, συνδυάζοντας βιωματική εκπαίδευση, εργονομία και ψηφιακή υποστήριξη. Το πρόγραμμα εστιάζει στην πρόληψη τραυματισμών, την προστασία της σωματικής υγείας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αποσπώντας Bronze βραβείο στην κατηγορία Excellence in Workplace Environment (physical-digital) Design.
Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες των ανθρώπων που ήδη εργάζονται στην εταιρεία, η ΑΒ ενισχύει την εσωτερική κινητικότητα μέσα από το «Unlocking Internal Talent Journey at AB Vassilopoulos». Με μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης, προχώρησε στην κάλυψη τριών νέων εξειδικευμένων ρόλων αποκλειστικά από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό της, προσφέροντας ουσιαστικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης και αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητες των εργαζομένων της. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναγνωρίστηκε με Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Career Development & Internal Mobility Initiative.
Με σταθερή προτεραιότητα τους ανθρώπους της, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη επαγγελματική πορεία. Οι πέντε διακρίσεις στα HR Awards 2026 αποτελούν αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, αλλά και επιπλέον κίνητρο για τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων της.
ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.
Με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του ανθρώπινου δυναμικού της, η ΑΒ δημιούργησε το «AB HR.OS: The Futur-IC HR Operating System», ένα νέο μοντέλο λειτουργίας του HR που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, ανάλυση δεδομένων και αυτοματοποιήσεις. Μέσα από την αξιοποίηση αυτών των εργαλείων, οι εργαζόμενοι και οι People Managers αποκτούν πιο άμεση και εξατομικευμένη υποστήριξη, ενώ παράλληλα διευκολύνεται η λήψη αποφάσεων και βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού. Η πρωτοβουλία απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία Best Digital Transformation Programs.
Επενδύοντας στην καλλιέργεια ηγετικών και διαπροσωπικών δεξιοτήτων, η εταιρεία υλοποιεί το πρόγραμμα «Growing Together: Χτίζοντας μια Κοινή Κουλτούρα Feedback», μέσα από τη Feedback Academy. Με βιωματικά εργαστήρια και κοινή μεθοδολογία ανατροφοδότησης, οι People Managers ενισχύουν τις δεξιότητες καθοδήγησης και επικοινωνίας, ώστε το feedback να αποτελεί ουσιαστικό μέρος της καθημερινής συνεργασίας και εργαλείο εξέλιξης για τις ομάδες τους. Η δράση διακρίθηκε με Gold βραβείο στην κατηγορία Best Use of Soft Skills in Learning & Development.
Η ενίσχυση μιας κουλτούρας αποδοχής και σεβασμού αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΑΒ Βασιλόπουλος. Με το πρόγραμμα «Βλέπουμε Αλλιώς», η εταιρεία προωθεί τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη σε κάθε πτυχή της εργασιακής εμπειρίας, μέσα από στοχευμένες πολιτικές, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις και ενέργειες ευαισθητοποίησης. Στόχος είναι κάθε εργαζόμενος να αισθάνεται ότι ανήκει σε ένα περιβάλλον όπου μπορεί να εκφράζεται αυθεντικά, να συμμετέχει ενεργά και να έχει ίσες δυνατότητες ανάπτυξης. Για τη συγκεκριμένη δράση, η ΑΒ απέσπασε Bronze βραβείο στην κατηγορία Diversity, Equity, Inclusion & Belonging Initiatives / Strategy.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η ΑΒ και στην ασφάλεια και την ευεξία των εργαζομένων στα Κέντρα Διανομής. Με το «The Coach: Transforming the Workplace Experience of Distribution Center Pickers», η ΑΒ αναβαθμίζει την καθημερινότητα των εργαζομένων συλλογής παραγγελιών, συνδυάζοντας βιωματική εκπαίδευση, εργονομία και ψηφιακή υποστήριξη. Το πρόγραμμα εστιάζει στην πρόληψη τραυματισμών, την προστασία της σωματικής υγείας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, αποσπώντας Bronze βραβείο στην κατηγορία Excellence in Workplace Environment (physical-digital) Design.
Παράλληλα, αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες των ανθρώπων που ήδη εργάζονται στην εταιρεία, η ΑΒ ενισχύει την εσωτερική κινητικότητα μέσα από το «Unlocking Internal Talent Journey at AB Vassilopoulos». Με μια διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία αξιολόγησης, προχώρησε στην κάλυψη τριών νέων εξειδικευμένων ρόλων αποκλειστικά από το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό της, προσφέροντας ουσιαστικές προοπτικές επαγγελματικής ανέλιξης και αξιοποιώντας τις γνώσεις και τις ικανότητες των εργαζομένων της. Η συγκεκριμένη προσέγγιση αναγνωρίστηκε με Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Career Development & Internal Mobility Initiative.
Με σταθερή προτεραιότητα τους ανθρώπους της, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να επενδύει σε πρακτικές που αναγνωρίζουν τις ανάγκες τους, αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη επαγγελματική πορεία. Οι πέντε διακρίσεις στα HR Awards 2026 αποτελούν αναγνώριση αυτής της προσπάθειας, αλλά και επιπλέον κίνητρο για τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων της.
ΑΒ Βασιλόπουλος, όλα και κάτι παραπάνω.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα