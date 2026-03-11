Κλείσιμο

Τραγουδάει ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος.Για λίγες ακόμα παραστάσειςστο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».Η ανταπόκριση του κόσμου στην πλέον συγκινητική αναβίωση της χρονιάς είναι εντυπωσιακή, με τα εισιτήρια να έχουν ξεπεράσει τα 50.000.Το ιστορικής σημασίας έργο «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και σε σκηνοθεσία του Πέτρου Ζούλια κάνει πρεμιέρα στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου στις 21:00. Το έργο ακολουθεί με δραματικό, αλλά και χιουμοριστικό τρόπο την πορεία της ελληνικής ιστορίας. Τα τραγούδια, που ερμηνεύει ζωντανά ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και όλος ο θίασος με την ορχήστρα επί σκηνής, εναλλάσσονται με την αφήγηση και συνθέτουν ένα έργο γεμάτο συγκίνηση και ιστορικές αναφορές.Σκηνοθεσία: