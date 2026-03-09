Περισσότεροι από 30.000 δρομείς έτρεξαν σαν ένα στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας

Πορτρέτα γυναικών δρομέων από τον φωτογράφο Νίκο Ζήκο, γνωστό ως Nik Zik

Χιλιάδες δρομείς έτρεξαν ως ένα. Χιλιάδες προσωπικές ιστορίες ενώθηκαν σε μια γραμμή εκκίνησης. Χιλιάδες χαμόγελα γέμισαν τους δρόμους. Ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας έδωσε, για ακόμα μια χρονιά, παλμό σε ολόκληρη την πόλη, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ο αθλητισμός είναι γιορτή.Η εφετινή αυτή γιορτή ολοκληρώθηκε με ένα ρεκόρ διαδρομής στα 21χλμ και συμμετοχές που ξεπέρασαν τις 33.000 συνολικά.Την Κυριακή, η δράση ξεκίνησε με τον Ημιμαραθώνιο, όπου σημειώθηκε ρεκόρ αγώνα από τον Παναγιώτη Μπιτάδο, με χρόνο 1.04.44. Στις γυναίκες, η Αναστασία Μαρινάκου έκοψε πρώτη το νήμα των 21χλμ, με χρόνο 1.14.44.Η σκυτάλη δόθηκε στους συμμετέχοντες στον Αγώνα Δρόμου των 5 χλμ. Allwyn. Νικητής στους άντρες αναδείχθηκε ο Ορφέας Ιωάννου με χρόνο 15:08, ενώ στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Ιωάννα Σταματοπούλου με 18:16.Στο πλευρό όλων των δρομέων βρισκόταν η Allwyn, Μέγας Χορηγός του ΣΕΓΑΣ, που επεφύλασσε εκπλήξεις σε κάθε τους βήμα.Τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή το επιβλητικό περίπτερο της Allwyn στο Χωριό των Χορηγών, στην Πλατεία Συντάγματος, μαγνήτισε τα βλέμματα των δρομέων και των επισκεπτών.Με τη βοήθεια της AI τεχνολογίας, σε ένα AI photo booth, όσοι βρίσκονταν εκεί είχαν τη δυνατότητα να απαθανατίσουν τη στιγμή του τερματισμού τους ως επαγγελματίες δρομείς, κρατώντας ανεξίτηλη την ανάμνηση της εφετινής γιορτής.Παράλληλα, λάμβαναν ως αναμνηστικό δώρο ένα καπέλο Allwyn, το οποίο μπορούσαν να προσωποποιήσουν με τη βοήθεια μιας εξειδικευμένης artist, μετατρέποντάς το στον δικό τους καμβά έκφρασης.