H COSMOTE TELEKOM Μεγάλος Χορηγός του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει, ως Μεγάλος Χορηγός, το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το οποίο διεξάγεται από την Πέμπτη 5 Μαρτίου έως την Κυριακή 15 Μαρτίου, τόσο σε φυσικούς χώρους όσο και online (online.filmfestival.gr)