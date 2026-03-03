Παγκόσμια Ημέρα Ακοής: Η Galiotos earcare παρουσιάζει το teaser της ιστορίας του χρυσού Ολυμπιονίκη Κωφών-Βαρήκοων Παύλου Λιότσου

Κλείσιμο

Ο Παύλος Λιότσος, που ζει και δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη, είναι πρωταθλητής Taekwondo και χρυσός Ολυμπιονίκης Κωφών-Βαρήκοων, αποτελώντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα δύναμης, επιμονής και πίστης στα όνειρα. Η προσωπική του διαδρομή αναδεικνύει πώς η σωστή υποστήριξη και η πρόσβαση στις κατάλληλες τεχνολογικές λύσεις μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας και της επικοινωνίας των ανθρώπων με απώλεια ακοής.Όπως αναφέρει ο ίδιος: «Η ακοή είναι κομμάτι της επικοινωνίας και της ζωής μας. Όταν έχεις πρόσβαση στις σωστές λύσεις και την υποστήριξη που χρειάζεσαι, μπορείς να συνεχίσεις να προχωράς, να αγωνίζεσαι και να πετυχαίνεις τους στόχους σου».Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ηπροχώρησε στη χορηγία σύγχρονων ελβετικών ακουστικών βαρηκοΐας, καθώς και όλων των απαραίτητων συνοδευτικών αξεσουάρ, υποστηρίζοντας έμπρακτα τον αθλητή και τη συνεχή προσπάθειά του τόσο στον αθλητισμό όσο και στην καθημερινή ζωή.Το teaser που δημοσιεύεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ακοής αποτελεί την πρώτη ματιά σε ένα μεγαλύτερο αυτοβιογραφικό βίντεο, το οποίο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη φροντίδα της ακοής.Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μέχρι το 2030 περισσότεροι απόεκτιμάται ότι θα αντιμετωπίζουν σημαντική απώλεια ακοής που θα απαιτεί αποκατάσταση. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη και η σωστή αποκατάσταση αποτελούν βασικούς παράγοντες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.Μέσα από την ιστορία του Παύλου Λιότσου, ηεπιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της φροντίδας της ακοής, αλλά και να δώσει φωνή σε πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που συνεχίζουν να ξεπερνούν εμπόδια και να κατακτούν τους στόχους τους.Το πλήρες βίντεο και η ολοκληρωμένη καμπάνια θα παρουσιαστούν το προσεχές διάστημα.