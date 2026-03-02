Η Christie Dashiell για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μέσα σε αυτό το πνεύμα, η παρουσία της, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Μια καλλιτέχνιδα που με τη φωνή και τη διαδρομή της έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς, συμβολίζει τη σύγχρονη γυναίκα που διεκδικεί, εξελίσσεται και εμπνέει.Στην πρώτη της ευρωπαϊκή περιοδεία μετά την απονομή των βραβείων, δεν εκπροσωπεί μόνο την καλλιτεχνική αρτιότητα αλλά και τη γυναικεία επιμονή, τόλμη και αυθεντικότητα. Στη σκηνή του Half Note, η μουσική γίνεται μήνυμα — μια υπενθύμιση πως η γυναικεία φωνή, όταν εκφράζεται ελεύθερα, έχει τη δύναμη να συγκινεί, να αφυπνίζει και να αλλάζει τον κόσμο.Η απαράμιλλη τραγουδίστρια και συνθέτης – που τοποθετείται εκεί όπου η jazz αγγίζει το rhythm’ blues, την soul και το gospel - με τρεις μόλις προσωπικούς δίσκους, έχει καταφέρει κάτι που άλλοι καλλιτέχνες κάνουν δεκαετίες να καταφέρουν! Να βρεθούν δηλαδή, στα υψηλότερα σημεία των charts και να έχουν δύο συνεχόμενες υποψηφιότητες για Grammy τις δύο τελευταίες χρονιές.Η πολυτάλαντηείναι γεννημένη στηνκαι μεγαλωμένη στοτης. Είναι το τρίτο από τα τέσσερα γεμάτα μουσικό ταλέντο παιδιά μιας οικογένειας βαθιά ριζωμένης στην μουσική, του jazz μπασίστα. και της τραγουδίστριας /πιανίστριας συζύγου του. Ηξεχώρισε από μικρό παιδί για την φωνή της. Είναι απόφοιτη του περίφημου Howard University και της. Όταν φοιτούσε στο, συμμετείχε στο εξαιρετικό του ensemble φωνητικώνμε το οποίο εμφανίστηκαν και διακρίθηκαν στον διαγωνισμό για φωνητικά σύνολα του NBC “”. Hέλαβε δύο φορές διακρίσεις από το περιοδικόσταως soloist και καλύτερη τραγουδίστρια. Το 2015 έφτασε μέχρι τον ημιτελικό τους περίφημουΤην επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο με τίτλο “με επιτυχία κι υψηλές θέσεις των charts του, ενώ μπήκε στην 50άδα των κριτικών δίσκων του περιοδικού. Σταδιακά, ξεκίνησε συναυλίες με το κουαρτέτο της κι έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα δούλεψε για κάποιο καιρό και στο ιστορικό και διάσημο vocal ensemble των, αλλά και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Εμφανίστηκε στο projectμε την, ενώ είναι ξεχωριστό μέλος του εκπληκτικού projectTo 2024, με την πολύτιμη βοήθεια της μεγάληςκυκλοφόρησε το εκπληκτικό άλμπουμ “που πήγε στα 5 υποψήφια γιαάλμπουμ για την vocal jazz του 2025. Την περασμένη χρονιά δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την κορυφαία ντράμερ, παραγωγό και συνθέτη, που της μετέφερε την ιδέα της να αναβιώσει το ιστορικό albumτου 1960 των θρυλικών, δεδομένων των έντονων πολιτικών γεγονότων, συνθηκών σήμερα που μοιάζουν με εκείνης της εποχής. Για την Christie Dashiell, η ιδέα και μόνο να “μπει στα παπούτσια” της Abbey Lincoln την τρόμαζε αλλά και την ιντριγκάριζε. Με την Terri Lyne συγκέντρωσαν κορυφαίους μουσικούς κι έφτιαξαν το περίφημο πλέον, ένα σύγχρονο πολυεπίπεδο αριστούργημα που προτάθηκε κι αυτό για Grammy στα βραβεία του 2026!Με λάμψη ακόμη από την μεγάλη γιορτή της μουσικής, η σπουδαία Christie Dashiell, έρχεται στην Ευρώπη και μας συστήνεται στην Αθήνα και στην jazz σκηνή της πόλης, από την. Μαζί της ο κορυφαίος μπασίστας και συνεργάτης της από το, ο εκπληκτικός πιανίσταςκι ο απαράμιλλος ντράμερ. Τέσσερα βράδια στο, που θα μείνουν στην μνήμη και την καρδιά μας για καιρό.