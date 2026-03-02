Η Christie Dashiell για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί μια γιορτή αναγνώρισης, δύναμης και δημιουργικότητας. CHRISTIE DASHIELL QUARTET "THE GLOW OF A NEW VOCAL JAZZ DIVA"
Μέσα σε αυτό το πνεύμα, η παρουσία της Christie Dashiell για πρώτη φορά στην Ελλάδα, από την Παρασκευή 6 έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στο Half Note Jazz Club, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Μια καλλιτέχνιδα που με τη φωνή και τη διαδρομή της έχει καταφέρει να ξεχωρίσει διεθνώς, συμβολίζει τη σύγχρονη γυναίκα που διεκδικεί, εξελίσσεται και εμπνέει.
Στην πρώτη της ευρωπαϊκή περιοδεία μετά την απονομή των βραβείων Grammy, η προτεινόμενη 2 συνεχόμενες φορές για Best Jazz Vocal Album Grammy, Christie Dashiell, δεν εκπροσωπεί μόνο την καλλιτεχνική αρτιότητα αλλά και τη γυναικεία επιμονή, τόλμη και αυθεντικότητα. Στη σκηνή του Half Note, η μουσική γίνεται μήνυμα — μια υπενθύμιση πως η γυναικεία φωνή, όταν εκφράζεται ελεύθερα, έχει τη δύναμη να συγκινεί, να αφυπνίζει και να αλλάζει τον κόσμο.
Η απαράμιλλη τραγουδίστρια και συνθέτης – που τοποθετείται εκεί όπου η jazz αγγίζει το rhythm’ blues, την soul και το gospel - με τρεις μόλις προσωπικούς δίσκους, έχει καταφέρει κάτι που άλλοι καλλιτέχνες κάνουν δεκαετίες να καταφέρουν! Να βρεθούν δηλαδή, στα υψηλότερα σημεία των charts και να έχουν δύο συνεχόμενες υποψηφιότητες για Grammy τις δύο τελευταίες χρονιές.
Η πολυτάλαντη Christie Dashiell είναι γεννημένη στην Washington DC και μεγαλωμένη στο Greenville της North Carolina. Είναι το τρίτο από τα τέσσερα γεμάτα μουσικό ταλέντο παιδιά μιας οικογένειας βαθιά ριζωμένης στην μουσική, του jazz μπασίστα Carroll Dashiell Jr. και της τραγουδίστριας /πιανίστριας συζύγου του. Η Christie Dashiell ξεχώρισε από μικρό παιδί για την φωνή της. Είναι απόφοιτη του περίφημου Howard University και της Manhattan School of Music. Όταν φοιτούσε στο Howard, συμμετείχε στο εξαιρετικό του ensemble φωνητικών Afro Blue με το οποίο εμφανίστηκαν και διακρίθηκαν στον διαγωνισμό για φωνητικά σύνολα του NBC “The Sing Off”. H Christie έλαβε δύο φορές διακρίσεις από το περιοδικό Downbeat στα Student Music Awards ως soloist και καλύτερη τραγουδίστρια. Το 2015 έφτασε μέχρι τον ημιτελικό τους περίφημου Thelonious Monk International Vocals Competition.
Την επόμενη χρονιά κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο με τίτλο “Time All Mine” με επιτυχία κι υψηλές θέσεις των charts του Billboard, ενώ μπήκε στην 50άδα των κριτικών δίσκων του περιοδικού Jazztimes. Σταδιακά, ξεκίνησε συναυλίες με το κουαρτέτο της κι έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα δούλεψε για κάποιο καιρό και στο ιστορικό και διάσημο vocal ensemble των Sweet Honey in the Rock, αλλά και με πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Εμφανίστηκε στο project “The Ever Fonky Lowdown” με την Lincoln Center Jazz Orchestra και τον Wynton Marsalis, ενώ είναι ξεχωριστό μέλος του εκπληκτικού project “Black Lives: From Generation to Generation”.
To 2024, με την πολύτιμη βοήθεια της μεγάλης Dianne Reeves, η Christie Dashiell κυκλοφόρησε το εκπληκτικό άλμπουμ “Journey in Black” που πήγε στα 5 υποψήφια για Grammy άλμπουμ για την vocal jazz του 2025. Την περασμένη χρονιά δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από την κορυφαία ντράμερ, παραγωγό και συνθέτη Terri Lyne Carrington, που της μετέφερε την ιδέα της να αναβιώσει το ιστορικό album “We Insist- Freedom Now Suite” του 1960 των θρυλικών Max Roach, Abbey Lincoln και Oscar Brown Jr, δεδομένων των έντονων πολιτικών γεγονότων, συνθηκών σήμερα που μοιάζουν με εκείνης της εποχής. Για την Christie Dashiell, η ιδέα και μόνο να “μπει στα παπούτσια” της Abbey Lincoln την τρόμαζε αλλά και την ιντριγκάριζε. Με την Terri Lyne συγκέντρωσαν κορυφαίους μουσικούς κι έφτιαξαν το περίφημο πλέον “We Insist 2025”, ένα σύγχρονο πολυεπίπεδο αριστούργημα που προτάθηκε κι αυτό για Grammy στα βραβεία του 2026!
Με λάμψη ακόμη από την μεγάλη γιορτή της μουσικής, η σπουδαία Christie Dashiell, έρχεται στην Ευρώπη και μας συστήνεται στην Αθήνα και στην jazz σκηνή της πόλης, από την Παρασκευή 6 έως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου. Μαζί της ο κορυφαίος μπασίστας και συνεργάτης της από το Black Lives, Reggie Washington, ο εκπληκτικός πιανίστας Tony Tixier κι ο απαράμιλλος ντράμερ Arnaud Dolmen. Τέσσερα βράδια στο Half Note Jazz Club, που θα μείνουν στην μνήμη και την καρδιά μας για καιρό.
