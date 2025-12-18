«Μίκης»: Η νέα συμπαραγωγή της COSMOTE TV για τη ζωή και το έργο του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη
ADVERTORIAL

Αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη είναι η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Μίκης», σε συμπαραγωγή COSMOTE TV

Η σειρά 8 επεισοδίων, βασισμένη στην ιδέα της Ίνας και του Αστέρη Κούτουλα, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα μουσικοσυνθέτη, κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 21/12 στις 21:00 στο COSMOTE HISTORY.
Μέσα από αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, η σειρά ρίχνει φως στην άγνωστη, εσωτερική διαδρομή του Μίκη Θεοδωράκη, από τα νεανικά του χρόνια μέχρι την καθιέρωσή του ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες μουσικοσυνθέτες, με έργο που άσκησε καθοριστική επιρροή στη μουσική, τον πολιτισμό και την πολιτική, στην Ελλάδα και διεθνώς.
Κεντρικό ρόλο στη σειρά έχει το κινηματογραφικό υλικό που κατέγραψε ο Αστέρης Κούτουλας, ο οποίος ακολούθησε και κινηματογράφησε τον Μίκη Θεοδωράκη από το 1987 έως το 2021. Οι εικόνες αυτές, που προβάλλονται για πρώτη φορά, συγκροτούν ένα πολύτιμο ντοκουμέντο, προσφέροντας μια σπάνια και ανθρώπινη ματιά σε έναν δημιουργό, που άφησε πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να εμπνέει και να επηρεάζει γενιές μουσικών και καλλιτεχνών παγκοσμίως.
Μίκης Θεοδωράκης: Ο πιο γνωστός άγνωστος | COSMOTE HISTORY HD
