Μηχανικοί στην Πράξη
Το πρόγραμμα που ξεκίνησε ως μία από τις πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της METLEN Energy & Metals με διεθνείς προεκτάσεις, εξελίσσεται σε ένα Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης που τροφοδοτεί με νέα ταλέντα την εταιρεία
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους μηχανικούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού που επιθυμούν να ξεκινήσουν την καριέρα τους στη METLEN Energy & Metals, να αναπτύξουν δεξιότητες και να εξελιχθούν μέσα από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα έμμισθης πρακτικής εργασίας, διάρκειας ενός έτους.
Η METLEN Energy & Metals δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση, στην πρακτική άσκηση και στην απόκτηση δεξιοτήτων, εναρμονισμένη με τους Παγκόσμιους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (Στόχοι 4 & 8) που έχει θέσει ο ΟΗΕ, με ορίζοντα το 2030 και συγκεκριμένα αναφορικά με τις προσπάθειες για Ποιοτική Εκπαίδευση, Αξιοπρεπή Εργασία & Οικονομική ανάπτυξη. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό οι νέοι μηχανικοί έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Παράλληλα, η δράση αυτή συνεισφέρει σε μια σειρά από ζητούμενα για τη χώρα, όπως η καταπολέμηση της ανεργίας των νεών και του φαινομένου του brain drain. Επιπλέον, συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στην προώθηση της χώρας γενικότερα.
Ιστορικά στοιχεία
Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2014 και από τότε έχουν υλοποιηθεί συνολικά επτά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, ξεκινάει η περίοδος αιτήσεων για τον 9ο κύκλο του επιτυχημένου προγράμματος. Οι 8 κύκλοι προγραμμάτων που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής ήταν απόλυτα επιτυχείς, καθώς το σύνολο των μηχανικών που συμμετείχαν, βρήκαν δουλειά σε λιγότερο από τρεις μήνες, ενώ μέρος αυτών εντάχθηκε στο δυναμικό της METLEN Energy & Metals, καλύπτοντας οργανικές θέσεις. Συνολικά έχουν συμμετάσχει στους πρώτους 7 κύκλους 223 άτομα. Στο 8ο, Global Wave, που είναι active αυτή τη στιγμή και ολοκληρώνεται στο τέλος του 2025, συμμετέχουν 44 άτομα (33 GR, 6 ITA, 5 UK).
Από το σύνολο των συμμετεχόντων, 125 παραμένουν ακόμα στην εταιρεία ακόμα και από τους πρώτους κύκλους, σχεδόν 10 χρόνια μετά.
Επίσης, το ποσοστό ικανοποίησης, κατά την αξιολόγησή τους παραμείνει σταθερά υψηλό πάνω από 90% για τα τελευταία δύο κύματα.
