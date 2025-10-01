ΤΕΧΑΝ: Οι μαθητές αναδείχθηκαν MVP της ανακύκλωσης επιστρέφοντας 70 εκατομμύρια τεμάχια υλικών στα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης στο πλαίσιο των Μεγάλων Εκπαιδευτικών Διαγωνισμών Ανακύκλωσης!

Κλείσιμο

Με πρωτόγνωρη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Μεγάλοι Εκπαιδευτικοί Διαγωνισμοί Ανακύκλωσης που διοργάνωσε η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Συνολικά, περισσότερα από 720 σχολικά τμήματα από Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο και Χαλκίδα συμμετείχαν ενεργά, ανακυκλώνοντας 69.856.970 ανακυκλώσιμα υλικά. Ένας εντυπωσιακός αριθμός που αποτυπώνει την αφοσίωση της νέας γενιάς στη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα, ανακηρύσσοντας τους μαθητές ως Most Valuable Protectors – MVP της ανακύκλωσης.Αναλυτικότερα:σε 42 Δήμους της Περιφέρειας, με την συνεργασία της, ανακυκλώθηκαν 26.779.051 τεμάχια υλικών από 254 σχολικά τμήματα,σε 12 Δήμους της, σε συνεργασία με τον, ανακυκλώθηκαν 8.126.795 τεμάχια υλικών από 180 σχολικά τμήματα,σε 18 Δήμους της, σε συνεργασία με τονΠελοποννήσου, ανακυκλώθηκαν 31.056.158 τεμάχια υλικών από 195 σχολικά τμήματα,στη, σε συνεργασία με το, ανακυκλώθηκαν 3.894.966 τεμάχια υλικών από 91 σχολικά τμήματα.Τα σχολικά τμήματα που πρώτευσαν στους αντίστοιχους στους Μεγάλους Εκπαιδευτικούς Διαγωνισμούς Ανακύκλωσης και αναδείχθηκαν ως τα MVP σχολικά τμήματα είναι τα ακόλουθα:Στην, την κορυφή κατέλαβε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού (Τμήμα ΣΤ1) που ανακύκλωσε 1.526.908 τεμάχια υλικών, με δεύτερο το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου (Γ1) με 1.035.634 τεμάχια υλικών και τρίτο το 5ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου (Β4) με 931.637 τεμάχια υλικών.Στην, την πρωτιά κέρδισε το 1ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου (Τμήμα Α3) που ανακύκλωσε 526.515 τεμάχια υλικών, ενώ την τριάδα συμπλήρωσαν το Γυμνάσιο Λιμένα Χερσονήσου (Γ3) με 387.585 τεμάχια υλικών και το 48ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ε1) με 353.069 τεμάχια υλικών.Στην, το 2ο Λύκειο Άργους (Τμήμα Β3) κατέκτησε την πρώτη θέση με 2.042.697 τεμάχια υλικών, ενώ ακολούθησαν το 1ο ΕΠΑΛ Καλαμάτας (Γ’ Νοσηλευτική) με 1.859.369 συσ τεμάχια υλικών κευασίες και το 1ο Γενικό Λύκειο Άργους (Γ4) με 1.854.702 τεμάχια υλικών.Στον, την πρώτη θέση κατέλαβε το Γενικό Λύκειο Δροσιάς (Τμήμα Α1) με 250.661 τεμάχια υλικών, με το Γενικό Λύκειο Κανήθου (Β3) να ακολουθεί με 241.949 τεμάχια υλικών και το 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας (Β1) να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 235.588 τεμάχια υλικών.Με αφορμή την ολοκλήρωση των Διαγωνισμών, οδήλωσε: «Η φετινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τα παιδιά απέδειξαν ότι η οικολογική συνείδηση μετατρέπεται σε πράξη όταν υπάρχει σύστημα, εκπαίδευση και συλλογικότητα. Στην ΤΕΧΑΝ συνεχίζουμε να επενδύουμε στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης της νέας γενιάς, μέσω καινοτόμων υψηλής τεχνολογίας συστημάτων ανακύκλωσης. Η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από τα σχολεία και τις τοπικές κοινωνίες.