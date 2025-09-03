Back to School 2025: Ετοιμάστηκεεεες;

Ξεκινάει λοιπόν η νέα σεζόν, το σχολείο σε περιμένει με την τσάντα γεμάτη, την κασετίνα έτοιμη και τα μάτια μισόκλειστα από νύστα. Μην το βλέπεις σαν καταδίκη – σκέψου το σαν αποστολή. Back to School 2025: το ταξίδι μόλις άρχισε. Και μάλλον ΔΕΝ ετοιμάστηκες. Αλλά κανείς δεν ήταν ποτέ 100% έτοιμος





Αχ, καλοκαίρι… οι μέρες που ήσουν με το παγωτό στο χέρι, με την άμμο κολλημένη στα σανδάλια και με το ξυπνητήρι σε χειμερία νάρκη. Όμως, όπως όλα τα ωραία στη ζωή (βλέπε: διακοπές, φρέντο εσπρέσο στην παραλία, Netflix μέχρι τις 3 το πρωί), έτσι κι αυτά τελειώνουν. Και τώρα, φίλοι μου, ήρθε η ώρα να φορέσουμε τα καλά μας… δηλαδή την σχολική τσάντα στην πλάτη, το σχολικό βιβλίο στο χέρι και το «καλημέρα» με μισό μάτι. Γιατί επιστρέφουμε σχολείο! Ετοιμάστηκεεεες;Ας μην κρυβόμαστε το πιο δύσκολο κομμάτι στο Back to School δεν είναι ούτε τα βιβλία ούτε τα τετράδια. Είναι το mood. Το πρωινό ξύπνημα είναι εχθρός. Το κουδούνι είναι προδότης. Και το πρώτο διαγώνισμα του Σεπτεμβρίου είναι επίθεση κάτω από τη μέση. Πάμε να δούμε μαζί τι χρειάζεσαι για αυτή την εντελώς αναμενόμενη λαίλαπα.Ας ξεκινήσουμε από το βασικότερο εργαλείο επιβίωσης: την τσάντα. Η τσάντα δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ. Είναι σαν δεύτερος συγκάτοικος – κουβαλάει μαζί σου ΟΛΗ σου τη ζωή. Βιβλία, τετράδια, κασετίνες, ταπεράκια με μισοφαγωμένα κουλούρια, μέχρι και κάτι ξεχασμένα εισιτήρια λεωφορείου από τον Μάρτιο.Φέτος, οι τσάντες είναι πιο στιλάτες από ποτέ: neon χρώματα που λάμπουν σαν highlighter, minimal σχέδια που φωνάζουν «είμαι ώριμος μαθητής» και βέβαια οι κλασικές με super heroes, cartoon και ποπ είδωλα που δεν θα φύγουν ποτέ από τη μόδα (ή τουλάχιστον έτσι ελπίζουμε). Η επιλογή τσάντας είναι λίγο σαν το πρώτο ραντεβού: αν κάνεις λάθος, το κουβαλάς όλη τη χρονιά.Α, τα σχολικά βιβλία. Αυτά τα τούβλα που μοιάζουν με γυμναστήριο για τα μπράτσα σου. Φέτος, όπως πάντα, θα σε κοιτάνε με βλέμμα «είμαστε εδώ για να σε μορφώσουμε», ενώ εσύ θα τα κοιτάς πίσω με βλέμμα «είμαι εδώ για να τα χρησιμοποιώ σαν μαξιλάρι στο διάλειμμα».Και φυσικά, ποτέ δεν λείπει το κλασικό δράμα: «Μαμά, το βιβλίο της φυσικής έχει 400 σελίδες!». Ή το άλλο: «Κυρία, ξέχασα το βιβλίο στο σπίτι» (στην πραγματικότητα, το άφησες επίτηδες, για να μην το κουβαλάς).Όμως, μην ξεχνάς: πίσω από κάθε βαρετή σελίδα μαθηματικών, κρύβεται η πιθανότητα να ανακαλύψεις κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις λίγο Einstein. Ή έστω να βγάλεις το τεστ με την υπογραφή της δασκάλας «Μπράβο!». Και αυτό, πίστεψέ με, είναι σαν Oscar στην τσέπη σου.



03.09.2025, 10:58