Ταξιδεύω με τη MINOAN LINES και κερδίζω!

Ο ήλιος εξακολουθεί να λάμπει, οι θάλασσες να μαγνητίζουν και οι αποδράσεις να αποκτούν τη δική τους αυθεντική, ανεπιτήδευτη γοητεία. Για πολλούς ο Σεπτέμβριος δεν είναι το τέλος – είναι το μεγάλο comeback των πιο αυθεντικών, χαλαρών και ουσιαστικών ταξιδιών. Είτε σχεδιάζεις μία ρομαντική απόδραση στην Κρήτη, ένα solo retreat στο Ηράκλειο, ένα αξέχαστο road trip στην Puglia και την ιταλική Ριβιέρα ή απλώς την πιο άνετη επιστροφή στην πόλη, ηδιευρύνει την εμπορική της πολιτική, «αγκαλιάζοντας» κάθε ταξιδιώτη με περισσότερες ανέσεις, έξυπνες λύσεις και μοναδική φροντίδα.Τα νησιά σας περιμένουν πιο ήρεμα, πιο χαλαρά πιο προσιτά: η Μήλος με τις ηφαιστειακές σιωπές της, η Κίμωλος με την ανεπιτήδευτη γοητεία της, η Κρήτη με τη δύναμη της φιλοξενίας. Και η–ηπου προσφέρει σταθερή έκπτωση -25% στους επιβάτες άνω των 60 όλο τον χρόνο, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αποκλειστική αυτή προσφορά με έκπτωση. Για να πείτε "ναι" σε εκείνη τη μικρή απόδραση που αναβάλατε, σε εκείνες τις στιγμές που σας αξίζουν.δίνει δυναμικό «παρών» στη φοιτητική ζωή με μοναδικές προσφορές που κάνουν το ταξίδι προσιτό και οικονομικό.Για ακόμα μια χρονιά, στηρίζουμε θερμά τους πρωτοετείς φοιτητές προσφέρονταςπου τους συνοδεύουν στην εγκατάσταση της νέας ζωής τους, μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Για εμάς, είσαι ήδη φοιτητής — κι έχεις ήδη τα προνόμια του! Με την επίδειξη των αποτελεσμάτων εισαγωγής και του σχετικού δελτίου, το ταξίδι σας ξεκινά με το καλύτερο εισιτήριο: σίγουρα οικονομικό, σίγουρα, ταξιδέψτε με τη φοιτητική σας παρέα, για να κάνετε το ταξίδι σας ακόμα πιο άνετο και ξεκούραστο. Και επειδή ξέρουμε πως το πρωί πρέπει να ξεκινά με καλή διάθεση, σας προσφέρουμεμε φρεσκοψημένο κρουασάν και τον καφέ της επιλογής σας.Όχι μόνο τώρα, αλλά όλο τον χρόνο, ηείναι δίπλα στους φοιτητές με μόνιμη έκπτωση. Έτσι, κάθε επιστροφή, κάθε επίσκεψη, κάθε μικρή ή μεγάλη απόδραση γίνεται πιο προσιτή και ξεκούραστη.. Θέλετε να κερδίζετε την ημέρα όταν ταξιδεύετε; Με τα ημερήσια δρομολόγια στη γραμμήκαι, επωφελείστε από:- 30% έκπτωση σε όλες τις κατηγορίες καμπινών εκτός μονόκλινων και Lux- 10% έκπτωση στη θέση Deck, στο κάθισμα Αεροπορικού Τύπου (VIPS), στις μονόκλινες και Lux καμπίνες- Car offer μόνο για τα Ι.Χ και 10% στις υπόλοιπες κατηγορίες οχημάτων (εκτός ασυνόδευτων)