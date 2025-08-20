Dialectica: 70+ Νέες Θέσεις Εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της παγκοσμίως επενδύει σε νέα ταλέντα για τα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ευκαιρίες και σε αποφοίτους χωρίς προϋπηρεσία
Η Dialectica, η εταιρεία τεχνολογίας με ηγετική θέση στον κλάδο παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης,, συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία και αναζητά κορυφαίο ταλέντο για τα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, καλύπτοντας τις ομάδες Client Service, People και Technology. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ομάδα του Client Service, που αποτελεί τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Για τις συγκεκριμένες θέσεις, η Dialectica προσφέρει την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους να ξεκινήσουν την καριέρα τους ακόμη και χωρίς προϋπηρεσία, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη εκπαίδευση και και ένα ξεκάθαρο και δομημένο πλάνο επαγγελματικής ωρίμανσης, αλλά και επιτάχυνσης, που τους επιτρέπει μέσα σε 2 χρόνια να αναλάβουν καθήκοντα Manager σε ένα διεθνές περιβάλλον.
Φέτος η εταιρεία συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας, μια επέτειος-ορόσημο που βρίσκει την Dialectica να έχει εδραιωθεί ως ένας διεθνής οργανισμός με παρουσία σε τρεις ηπείρους, έξι γραφεία και περισσότερους από 1.400 εργαζόμενους που εκπροσωπούν περισσότερες από 50 εθνικότητες. Από το 2020, η εταιρεία διακρίνεται σταθερά στη λίστα FT1000 των Financial Times & Statista με τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 70% — τον μεγαλύτερο στον κλάδο της.
«Η επένδυσή μας στο ταλέντο που υπάρχει στην Ελλάδα αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μας», δήλωσε ο Δημήτρης Ψαλτούλης, Chief People Officer στην Dialectica. «Δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά, καλλιεργώντας ένα περιβάλλον όπου ταλαντούχες και ταλαντούχοι επαγγελματίες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες, και να επηρεάσουν την εξέλιξη του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο».
Με τον μέσο όρο ηλικίας των ανθρώπων της να μην ξεπερνά τα 27 έτη, η Dialectica συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας αποτύπωμα σε διεθνή κλίμακα, δίνοντας παράλληλα ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα γενιά, και επενδύοντας στρατηγικά στις νέες ιδέες και τις πολύτιμες δεξιότητες που επαναπροσδιορίζουν το εργασιακό περιβάλλον.
Όλες οι θέσεις εργασίας της εταιρείας, είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της Dialectica: https://www.dialectica.io/careers.
