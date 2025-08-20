Dialectica: 70+ Νέες Θέσεις Εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της παγκοσμίως επενδύει σε νέα ταλέντα για τα γραφεία της σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσφέροντας ευκαιρίες και σε αποφοίτους χωρίς προϋπηρεσία