Grecotel: "Luxury Hotel Company of the Year" στα TTG Luxury Awards 2025

Η Grecotel απέσπασε τα βραβεία "Luxury Hotel Company of the Year και "Luxury Trade Support Team of the Year" στα TTG Luxury Awards 2025, τη σημαντικότερη διοργάνωση του τουριστικού κλάδου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 1η Μαρτίου, στο Λονδίνο.