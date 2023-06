Κορυφαίες διακρίσεις για τον ΟΠΑΠ στα EGR Marketing & Innovation Awards 2023 - Δύο βραβεία για καινοτομίες στο Υπεύθυνο Παιχνίδι και το Online Casino

Η ομάδα του ΟΠΑΠ παραλαμβάνει το βραβείο “Innovation in Responsible Gambling”

Στην τελετή απονομής, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, παρουσία λοταριών και εταιρειών τυχερών παιγνίων από όλο τον κόσμο, ο ΟΠΑΠ απέσπασε τα βραβεία “Innovation in Responsible Gambling” και "Innovation in Online Casino". Πρόκειται για δύο ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις, οι οποίες αναδεικνύουν την εστίαση της εταιρείας στην αναβάθμιση της παικτικής εμπειρίας και την προστασία των πελατών της.Ο ΟΠΑΠ απέσπασε το βραβείο “Innovation in Responsible Gambling” για την αξιοποίηση της επικοινωνίας μέσω Αffiliate Μarketing, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από το Υπεύθυνο Παιχνίδι, καθώς και για την προστασία των παικτών από κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την υπέρμετρη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια.Πρόκειται για μια ιδιαίτερα καινοτόμο προσέγγιση, καθώς ο ΟΠΑΠ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και την Ευρώπη που αξιοποίησε το Αffiliate Marketing, για να προωθήσει στοχευμένα τις αρχές του Υπεύθυνου Παιχνιδιού σε ένα ιδιαίτερα ευρύ κοινό, που ενδιαφέρεται συγκεκριμένα για online παιχνίδια αθλητικού στοιχηματισμού και καζίνο.Επιπλέον, ο ΟΠΑΠ απέσπασε το βραβείο "Innovation in Online Casino", το οποίο αναδεικνύει την καινοτόμο και πρωτοποριακή εμπειρία ψυχαγωγίας που προσφέρει η εταιρεία στους πελάτες της. Η σελίδα GAMES και το παιχνίδι PS Battles στο online casino του Pamestoixima.gr ήταν οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ και βρέθηκε στην κορυφή του κόσμου μεταξύ των παρόχων παιχνιδιών online casino.Ειδικότερα, η σελίδα GAMES συνδυάζει social media χαρακτηριστικά, με ένα μοντέρνο gaming περιβάλλον και μεγάλη γκάμα διασκεδαστικών παιχνιδιών. Επίσης, το PS Battles, το πρώτο αποκλειστικό δωρεάν παιχνίδι online casino στην Ελλάδα, ενισχύει την εμπειρία διασκέδασης των πελατών, δίνοντας τους την ευκαιρία να παίζουν μεταξύ τους και να διεκδικούν πλούσια δώρα και έπαθλα.