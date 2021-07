Η Αγγλία για το πρώτο τρόπαιο, η Δανία για το δεύτερο θαύμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Ιταλία απέκλεισε στα πέναλτι την Ισπανία κι έκλεισε το πρώτο εισιτήριο για τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το δεύτερο κρίνεται σήμερα (22:00) στο Wembley, ανάμεσα στην Αγγλία και τη Δανία. Και οι 2 ομάδες ζουν το όνειρό τους.Η Αγγλία θέλει να προκριθεί στον τελικό για να διεκδικήσει το πρώτο της τρόπαιο. Η Δανία κυνηγάει το δεύτερο θαύμα μετά από αυτό που πέτυχε το 1992, όταν μπήκε από το … παράθυρο στην τελική φάση, στη θέση της Γιουγκοσλαβίας και κατέκτησε το τρόπαιο.Περισσότερες από 500 επιλογές στα καταστήματα ΟΠΑΠΤο Πάμε Στοίχημα προσφέρει περισσότερες από 500 στοιχηματικές επιλογές για τον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αγγλία-Δανία.Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι και οι ακόλουθες:· Ομάδα που θα προκριθεί· Μέθοδος πρόκρισης (κανονική διάρκεια, παράταση, πέναλτι)· Ακριβές σκορ 1ου/2ου Ημιχρόνου· Ομάδα που θα σκοράρει πρώτη & Τελικό Αποτέλεσμα· Ημίχρονο/Τελικό & Goal/No Goal· Ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ· Παίκτης που θα σκοράρει το 1ο γκολ· Τελευταίος σκόρερ του αγώνα· Ομάδα με τα περισσότερα κερδισμένα πλάγια άουτ· Στοίχημα χωρίς ισοπαλία· Πέναλτι στον αγώνα· Πρώτο κόρνερ/οφσαϊντ /κερδισμένο πλάγιο άουτ /ελεύθερο από το τέρμα· Κόρνερ νικητής· Σύνολο Κόρνερ· Συνολικές Κάρτες· Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα· Πόντοι αξιολόγησηςΣτα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται για το δεύτερο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αγγλία-Δανία οι προωθητικές ενέργειες του Πάμε Στοίχημα, «Boost Νίκης», «Επιστροφή Στοιχήματος» και «2-0 & Έληξε». Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για τις προωθητικές ενέργειες και για να μάθετε περισσότερα ρωτήστε τον πράκτορά σας.Στον πρώτο ημιτελικό, οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα που υποστήριζαν την πρόκριση της Ισπανίας δεν αγχώθηκαν για την έκβαση των πέναλτι στον αγώνα με την Ιταλία αφού σε αυτό το Ευρωπαϊκό υπάρχει η «Επιστροφή Στοιχήματος».Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει και τα ακόλουθα Power Combo με ενισχυμένες αποδόσεις για την κανονική διάρκεια του αγώνα Αγγλία-Δανία:· Ο Κέιν να σκοράρει & η Δανία over 0,5 γκολ & over 9,5 κόρνερ.· Ο Ντόλμπεργκ να σκοράρει & η Αγγλία over 1,5 γκολ & η Δανία over 4,5 κόρνερ.· Ο Στέρλινγκ να σκοράρει & η τελευταία ομάδα που θα πετύχει γκολ η Δανία & η Αγγλία over 5,5 κόρνερ.· Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ το 2ο & ισοπαλία στο 1ο ημίχρονο.· Σκορ πολλαπλών επιλογών: 3-1, 2-2, 0-2.