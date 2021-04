Υποδεχθείτε το νέο άρωμα Far Away Royale της Avon, εμπνευσμένο από το μεγαλειώδες και όμορφο ταξίδι της ζωής

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Far Away, η νούμερο ένα σειρά αρωμάτων της Avon, σάς καλεί να ανακαλύψετε κάτι νέο που θα τραβήξει τα βλέμματα: την τελευταία προσθήκη της σειράς, το νέο άρωμα Far Away Royale! Εμπνευσμένο από το μεγαλειώδες και όμορφο ταξίδι της ζωής που κάθε γυναίκα το ζει σε όλη του τη μεγαλοπρέπεια χωρίς να βάζει όρια στα όνειρά της. Ένα λουλουδάτο, ξυλώδες άρωμα με ιδιαίτερες νότες από έλαιο κόλιανδρου, μια ιδέα από μαγευτικό γιασεμί absolute και αισθησιακούς κόκκους βανίλιας.Καταλαμβάνοντας τις καρδιές, το μυαλό και τα όνειρα εκατομμυρίων γυναικών για περισσότερο από 20 χρόνια, η σειρά Far Away διευρύνει τα όρια του glamour με αυτό το eau de parfum, που χαρίζει στις γυναίκες την αυτοπεποίθηση να κυνηγήσουν το όνειρο της απόλυτης θηλυκότητας, χωρίς περιορισμό. Γνωρίστε λίγο καλύτερα το αρωματικό προφίλ του Far Away Royale:Είναι μία υπόθεση «βασιλική», με την περιπετειώδη και αναζωογονητική μυρωδιά εσπεριδοειδών και του απόηχου κίτρου που παίρνει από το περγαμόντο. Για να δημιουργήσει αντίθεση, η υψηλή ποιότητα του ελαίου κόλιανδρου προσθέτει μια αξεπέραστη ζεστασιά, την ίδια στιγμή που οι πικάντικες νότες από καρπούς, συνδυάζονται με το ζουμερό, πλούσιο και αισθησιακό άρωμα του γλυκού δαμάσκηνου.Η γλυκιά εμπειρία συνεχίζεται με την έντονη μυρωδιά του γιασεμιού absolute, που πρωταγωνιστεί σε αυτό το λευκό μπουκέτο λουλουδιών. Indolic, το γιασεμί προσδίδει μια ευχάριστη πράσινη νότα, η οποία αναδεικνύει το μελένιο, πράσινο και πικάντικο νερολί. Τα άνθη πορτοκαλιάς αναδεικνύουν τον γλυκό, θερμό και λουλουδάτο χαρακτήρα του, που αντανακλά μια βασιλική θηλυκότητα.Το μύρο απελευθερώνει μια έντονη αίσθηση ζεστασιάς, που συνδυάζεται με το έλαιο βάλσαμου από το Περού για να προσθέσει μια μεθυστική γλυκύτητα και να ταιριάξει απόλυτα με το εθιστικό άρωμα από κόκκους βανίλιας absolute.Η αισθησιακή εμπειρία που προσφέρει το Far Away Royale σε διαπερνά, ενώ χάρις στο τολμηρό, κόκκινο μπουκάλι του - μιας πλούσιας, βαθιάς, μαγευτικής απόχρωσης, του σικάτου κόκκινου - τολμάει να σας μεταφέρει έξω από την ζώνη της άνεσης και να σας ταξιδέψει οπουδήποτε. Επίσης, μπορείτε να συνοδεύσετε την αρωματική εμπειρία με Body Lotion, το οποίο αναδύει την ίδια μυρωδιά.«Οι γυναίκες ψάχνουν το glamour μέσω του αρώματός τους, ενώ αναζητούν κομψές και έντονες μυρωδιές. Το Far Away Royale δίνει στις γυναίκες την αυτοπεποίθηση να θυμηθούν αυτό που πάντα ήξεραν πως κρύβουν μέσα τους, την δύναμη να κυνηγήσουν το όνειρο μιας θηλυκότητας μοναδικής, χωρίς περιορισμούς», Μαρία Λαμπράκη, Μarketing Manager της Avon.Το άρωμα Far Away Royale είναι διαθέσιμο προς πώληση μέσω των μελών της Avon. Μπορείτε να το βρείτε και online στο: https://www.avoncosmetics.gr/