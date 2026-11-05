Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: Έως τέλος Νοεμβρίου η σύνδεση του Μητρώου Εμβολιασμού Ενηλίκων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας παρουσίασε τα επόμενα βήματα για τη διασύνδεση των ψηφιακών εργαλείων υγείας, με στόχο την καλύτερη καταγραφή των εμβολιασμών και τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης