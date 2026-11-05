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Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: Έως τέλος Νοεμβρίου η σύνδεση του Μητρώου Εμβολιασμού Ενηλίκων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
YGEIAMOU.GR
5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό myHealth app Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Εμβολιασμός Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη Ψηφιακά εργαλεία

Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: Έως τέλος Νοεμβρίου η σύνδεση του Μητρώου Εμβολιασμού Ενηλίκων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση

Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας παρουσίασε τα επόμενα βήματα για τη διασύνδεση των ψηφιακών εργαλείων υγείας, με στόχο την καλύτερη καταγραφή των εμβολιασμών και τον σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων πρόληψης

Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη: Έως τέλος Νοεμβρίου η σύνδεση του Μητρώου Εμβολιασμού Ενηλίκων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Κλέλια Γιαρίμογλου
Μία σημαντική εξέλιξη στην ψηφιακή καταγραφή των εμβολιασμών προανήγγειλε η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό που διοργανώνει το ygeiamou.gr.

Συμμετέχοντας στη συζήτηση με θέμα «Δεδομένα, μητρώα και ψηφιακά εργαλεία: Το νέο οικοσύστημα εμβολιασμών», η κυρία Κράββαρη ανακοίνωσε ότι έως το τέλος Νοεμβρίου θα καταστεί δυνατή η σύνδεση του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμού Ενηλίκων με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπως ήδη συμβαίνει με το αντίστοιχο μητρώο παιδιών και εφήβων.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
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