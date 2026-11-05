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Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα προσκληθεί στη σύνοδο της G20 που θα γίνει την επόμενη χρονιά στη Βρετανία
ΚΟΣΜΟΣ
Άντι Μπέρναμ Βλαντίμιρ Πούτιν G20 Βρετανία

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα προσκληθεί στη σύνοδο της G20 που θα γίνει την επόμενη χρονιά στη Βρετανία

Η ετήσια σύνοδος της G20 την επόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Μάντσεστερ - Η Ρωσία παραμένει μέλος της Ομάδας των 20 παρά τις προσπάθειες της Δύσης να την απομονώσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος δεν θα προσκληθεί στη σύνοδο της G20 που θα γίνει την επόμενη χρονιά στη Βρετανία
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα προσκληθεί στη σύνοδο της Ομάδας των 20 (G20) την επόμενη χρονιά στη Βρετανία, όπως ανέφερε σήμερα η εφημερίδα The Economist.

Σε ερώτηση της εφημερίδας εάν θα προσκληθεί ο Πούτιν, ο Μπέρναμ δήλωσε: «Όχι».

Το γραφείο του Μπέρναμ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.



Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η Ουάσινγκτον είχε προσκαλέσει τον Πούτιν σε σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο, λέγοντας ότι θα αυτό θα δώσει την ευκαιρία να έχει επαφές ο Ρώσος πρόεδρος με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ηγέτες.

Η Ρωσία παραμένει μέλος της Ομάδας των 20 παρά τις προσπάθειες της Δύσης να την απομονώσει μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Οι ηγέτες των χωρών που φιλοξενούν τη συνάντηση αυτή παραδοσιακά προσκαλούν όλα τα μέλη της Ομάδας να συμμετάσχουν στην ετήσια διάσκεψη.

Η ετήσια σύνοδος της G20 την επόμενη χρονιά θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία.
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