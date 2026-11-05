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Γιώργος Παυλάκης: Θεραπευτικά εμβόλια, η ελπίδα κατά του καρκίνου – Η μεγάλη απειλή της παραπληροφόρησης
YGEIAMOU.GR
5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό Γιώργος Παυλάκης

Γιώργος Παυλάκης: Θεραπευτικά εμβόλια, η ελπίδα κατά του καρκίνου – Η μεγάλη απειλή της παραπληροφόρησης

Για το μέλλον των εμβολίων, τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, την τεχνολογία mRNA και τη νέα εποχή της βιοϊατρικής καινοτομίας μίλησε στην ημερίδα του ygeiamou ο διακεκριμένος επιστήμονας, κ. Γιώργος Παυλάκης MD, PhD, Επίτιμος Ερευνητής, Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (National Cancer Institute), Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory

Γιώργος Παυλάκης: Θεραπευτικά εμβόλια, η ελπίδα κατά του καρκίνου – Η μεγάλη απειλή της παραπληροφόρησης
Νίκη Ψάλτη
Τις επαναστατικές εξελίξεις στα εμβόλια DNA και mRNA, τις νέες δυνατότητες αντιμετώπισης του καρκίνου και τους κινδύνους από την επιστροφή λοιμωδών νοσημάτων ανέδειξε ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας ερευνητής, κ. Γιώργος Παυλάκης στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.

Μια νέα εποχή για τα εμβόλια, με τεχνολογίες που υπόσχονται όχι μόνο την πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων, αλλά και τη θεραπεία του καρκίνου, περιέγραψε ο κ. Παυλάκης, MD, PhD, Επίτιμος Ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ (National Cancer Institute) και Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory, μιλώντας στην 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό του ygeiamou.gr, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

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Νίκη Ψάλτη
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