Γιώργος Παυλάκης: Θεραπευτικά εμβόλια, η ελπίδα κατά του καρκίνου – Η μεγάλη απειλή της παραπληροφόρησης

Για το μέλλον των εμβολίων, τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης, την τεχνολογία mRNA και τη νέα εποχή της βιοϊατρικής καινοτομίας μίλησε στην ημερίδα του ygeiamou ο διακεκριμένος επιστήμονας, κ. Γιώργος Παυλάκης MD, PhD, Επίτιμος Ερευνητής, Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (National Cancer Institute), Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Emory