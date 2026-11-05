Marco Cavaleri: Τα κουνούπια φτάνουν σε μέρη που δεν υπήρχαν πριν – Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι
YGEIAMOU.GR
Εμβολιασμοί Εμβόλια 5η Ημερίδα για τον Εμβολιασμό

Marco Cavaleri: Τα κουνούπια φτάνουν σε μέρη που δεν υπήρχαν πριν – Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι

Ο εμβολιασμός αποτελεί βασικό μέσο προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς η κλιματική αλλαγή ευνοεί την εξάπλωση νέων λοιμώξεων και επιδημιών, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Τμήματος Απειλών για τη Δημόσια Υγεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), Marco Cavaleri

Marco Cavaleri: Τα κουνούπια φτάνουν σε μέρη που δεν υπήρχαν πριν – Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι
Μαρία-Νίκη Γεωργαντά


Την αξία των εμβολίων στην πρόληψη ασθενειών που απειλούν την ανθρώπινη ζωή ανέδειξε ο επικεφαλής του Τμήματος Απειλών για τη Δημόσια Υγεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), κ. Marco Cavaleri, μιλώντας στην 5η Ημερίδα Εμβολιασμού του ygeiamou.gr.

Όπως είπε, θα υπάρξουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανιστούν νέες εστίες, νέες επιδημίες και ενδεχομένως ακόμη και πανδημίες. Η κλιματική αλλαγή και η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος θα αυξήσουν τις πιθανότητες μετάδοσης ασθενειών από τα ζώα στον άνθρωπο.

«Και φυσικά, τα εμβόλια παραμένουν ένας από τους κύριους πυλώνες μιας τέτοιας απόκρισης», ανέφερε, προσθέτοντας: «Έχουμε εμβόλιο για τον ιό τσικουνγκούνια. Έχουμε εμβόλιο για τον δάγκειο πυρετό. Ωστόσο, δεν έχουμε εμβόλιο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, για παράδειγμα. Και πραγματικά πρέπει να το προωθήσουμε».


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Μαρία-Νίκη Γεωργαντά
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